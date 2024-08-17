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    Жители Камчатки за ночь пережили землетрясение и вулканические молнии

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    Землетрясение магнитудой 7,0 зарегистрировано у берегов Камчатки, следует из данных Камчатского филиала геофизической службы РАН. Эпицентр — в 108 км от Петропавловска-Камчатского, позднее серия афтершоков магнитудой 3,9 произошла у берегов полуострова.

    Кроме того, этой ночью (сейчас на Камчатке утро, 18 августа) на вулкане Шивелуч было зафиксировано 389 сейсмических событий. Жители также наблюдали такое явление, как вулканическая молния — когда в облаке пепла, поднимающегося из жерла вулкана появляются молнии. Это происходит из-за столкновения больших электрических потенциалов, которые представлены отрицательными частицами золы и положительно заряженными вулканическими газами.

    По данным регионального МЧС, угроз цунами после землетрясения нет.

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