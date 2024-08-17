Жители Камчатки за ночь пережили землетрясение и вулканические молнии

Землетрясение магнитудой 7,0 зарегистрировано у берегов Камчатки, следует из данных Камчатского филиала геофизической службы РАН. Эпицентр — в 108 км от Петропавловска-Камчатского, позднее серия афтершоков магнитудой 3,9 произошла у берегов полуострова.
Кроме того, этой ночью (сейчас на Камчатке утро, 18 августа) на вулкане Шивелуч было зафиксировано 389 сейсмических событий. Жители также наблюдали такое явление, как вулканическая молния — когда в облаке пепла, поднимающегося из жерла вулкана появляются молнии. Это происходит из-за столкновения больших электрических потенциалов, которые представлены отрицательными частицами золы и положительно заряженными вулканическими газами.
По данным регионального МЧС, угроз цунами после землетрясения нет.