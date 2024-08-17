Двух полковников ФСБ осудили за сбор взяток с римско-католической церкви

Двух полковников ФСБ приговорили к девяти годам колонии строгого режима за сбор взяток с представителей римско-католической церкви — сообщил 17 августа «Коммерсантъ». Их лишили офицерского звания и оштрафовали на 39,3 миллиона рублей каждого — эта сумма вдвое больше полученных взяток.



Осужденные в Москве сотрудники ФСБ Евгений Лобанов и Денис Карманов, по данным издания, добивались выплаты им взяток, а взамен обещали покровительство в системе арбитражных судов и органах государственной власти. По информации следствия, в сумме священнослужители заплатили им без малого 20 миллионов рублей. В деле фигурирует, в частности, храм Святого Людовика Французского в Москве. В каких именно ситуациях римско-католической церкви могла понадобиться помощь силовиков — не сообщается.