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    Двух полковников ФСБ осудили за сбор взяток с римско-католической церкви

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    Двух полковников ФСБ приговорили к девяти годам колонии строгого режима за сбор взяток с представителей римско-католической церкви — сообщил 17 августа «Коммерсантъ». Их лишили офицерского звания и оштрафовали на 39,3 миллиона рублей каждого — эта сумма вдвое больше полученных взяток.

    Осужденные в Москве сотрудники ФСБ Евгений Лобанов и Денис Карманов, по данным издания, добивались выплаты им взяток, а взамен обещали покровительство в системе арбитражных судов и органах государственной власти. По информации следствия, в сумме священнослужители заплатили им без малого 20 миллионов рублей. В деле фигурирует, в частности, храм Святого Людовика Французского в Москве. В каких именно ситуациях римско-католической церкви могла понадобиться помощь силовиков — не сообщается.

    В ходе судебного процесса экс-сотрудники спецслужб признали свою вину, но заявили, что не имели реальной возможности воздействовать на судей и органы власти.

    235-й гарнизонный военный суд Москвы признал обоих фигурантов дела виновными по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взяточничество в особо крупном размере), а Дениса Карманова — еще и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов, они были найдены у него во время обыска).

    Примечательно, что осужденный экс-полковник Евгений Лобанов отвечал за борьбу с коррупцией в системе МВД. Ранее он работал в управлении собственной безопасности МВД.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, как петербургский суд арестовал сотрудника МЧС, которого обвиняют в сборе «благотворительных» взяток.

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    Комментарии 16

    FedorGr17 Авг 2024 в 22:43
    Странная новость. В 85 году, будучи начинающий опером, обнаружил дело на православный храм. Ну. и больше из любопытства решил навестить. Храм , в центре города , название не назову. Перед посещением позвонил старосте храма. Встретились при входе. Через 10 минут, староста показал удостоверение пенсионера, серьёзного ведомства, назвал имена, телефоны. Мне стало ясно, что делать мне в храме нечего, совсем не мой объект. Тем более церковь отделёна от государства. Прошло лето. Вдруг дежурный, зовёт к себе, есть дело. ГАИ на выезде из города, остановили Волгу, за рулём сидел тот самый староста. Багажник автомашины, были битком набиты разными иконами. До утра, староста ждал в "аквариуме". Долго рассказывать, но на следующий день, кабинет был забит "старшими братьями", льющими мне в уши всякие легенды. Оказалось, что иконы были предназначены для продажи на западном рынке, в целях оплаты заданий нашей агентуры. Вот так то!
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