Двух полковников ФСБ осудили за сбор взяток с римско-католической церкви

Двух полковников ФСБ приговорили к девяти годам колонии строгого режима за сбор взяток с представителей римско-католической церкви — сообщил
Осужденные в Москве сотрудники ФСБ Евгений Лобанов и Денис Карманов, по данным издания, добивались выплаты им взяток, а взамен обещали покровительство в системе арбитражных судов и органах государственной власти. По информации следствия, в сумме священнослужители заплатили им без малого
В ходе судебного процесса экс-сотрудники спецслужб признали свою вину, но заявили, что не имели реальной возможности воздействовать на судей и органы власти.
235-й гарнизонный военный суд Москвы признал обоих фигурантов дела виновными по
Примечательно, что осужденный экс-полковник Евгений Лобанов отвечал за борьбу с коррупцией в системе МВД. Ранее он работал в управлении собственной безопасности МВД.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как петербургский суд арестовал сотрудника МЧС, которого обвиняют в сборе «благотворительных» взяток.