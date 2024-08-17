Каким хотят сделать Купчинский сквер за 258 миллионов рублей

На сайте госзакупок в августе объявлен тендер на благоустройство Купчинского сквера, который находится на Белградской улице, неподалеку от ж/д станции Проспект Славы. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 258 миллионов рублей, работы планируют закончить к августу 2025 года .

В сквере планируют убрать несколько десятков старых кустов и деревьев и на их месте посадить новые яблони, вишни, рябины, сосны, клёны, ивы, ели и березы. Поэтапно планируют обновить пешеходные дорожки, проложить беговые дорожки, поставить новые детские площадки, организовать современную зону отдыха со скамейками и качелями на покрытии из террасной доски и речной гальки. Появится и спортивная площадка с оборудованием для воркаута, настольного тенниса и стритбола.

Благоустройство сквера разделили на десять этапов, по видам работ. Гарантийный срок на них будет составлять три года.

Частичное благоустройство Купчинского сквера проводили в 2023 году : тогда там была установлена новая система освещения за 36,5 миллиона рублей.



Ранее «Фонтанка» рассказывала о вставшем на паузу благоустройстве Фёдоровского сквера рядом со станцией метро «Дунайская».