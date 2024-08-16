    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 24

    2 м/с, южн

    758мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.8eur98.32

    На Володарском мосту меняется схема движения. Когда проезд откроют полностью

    1417
    2 комментария
    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
    ПоделитьсяПоделиться

    Володарский мост готовится к новой схеме движения и скорому снятию ограничений. На переправе ремонтируют дорожное покрытие, и на сегодняшний день выполнен основной объем работ.

    С 21 августа на Володарском мосту оставят только ограничения на разводном пролёте на крайних полосах вдоль тротуаров, сообщает 16 августа пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Движение по трём полосам в каждом направлении будет осуществляться без ограничений. Полностью все ограничения снимут 2 сентября.

    ПоделитьсяПоделиться

    На переправе заменили асфальтобетонное покрытие на стационарных пролетных строениях и подходах к ним. В зоне трамвайных путей уложили литой асфальтобетон. А на разводном пролете укладывают тонкослойное покрытие системы «Кронфлекс», которое поможет существенно снизить нагрузку на механизмы. Эту систему впервые применяют на больших мостах, отмечают в «Мостотресте».

    Ремонт покрытия на мосту стартовал в середине июля. В общей сложности в ходе работ заменят более 13 тысяч квадратных метров асфальта.

    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургОграничения движения транспортаРемонт моста
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close