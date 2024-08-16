На Володарском мосту меняется схема движения. Когда проезд откроют полностью

Володарский мост готовится к новой схеме движения и скорому снятию ограничений. На переправе ремонтируют дорожное покрытие, и на сегодняшний день выполнен основной объем работ.

С 21 августа на Володарском мосту оставят только ограничения на разводном пролёте на крайних полосах вдоль тротуаров, сообщает 16 августа пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Движение по трём полосам в каждом направлении будет осуществляться без ограничений. Полностью все ограничения снимут 2 сентября .