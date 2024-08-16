На Володарском мосту меняется схема движения. Когда проезд откроют полностью

Володарский мост готовится к новой схеме движения и скорому снятию ограничений. На переправе ремонтируют дорожное покрытие, и на сегодняшний день выполнен основной объем работ.
С 21 августа на Володарском мосту оставят только ограничения на разводном пролёте на крайних полосах вдоль тротуаров, сообщает
На переправе заменили асфальтобетонное покрытие на стационарных пролетных строениях и подходах к ним. В зоне трамвайных путей уложили литой асфальтобетон. А на разводном пролете укладывают тонкослойное покрытие системы «Кронфлекс», которое поможет существенно снизить нагрузку на механизмы. Эту систему впервые применяют на больших мостах, отмечают в «Мостотресте».
Ремонт покрытия на мосту стартовал в середине июля. В общей сложности в ходе работ заменят более