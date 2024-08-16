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    Беглов: в Петербурге усиливают защиту акватории Финского залива

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    «Единая Россия» представила программу Александра Беглова на грядущих губернаторских выборах. Помимо прочего, в ней говорится и о мерах по защите Петербурга от беспилотников.

    Как отмечается в публикации, «устойчивое развитие и благополучие Петербурга невозможно без нашей общей победы в СВО и защиты интересов России».

    «Идёт формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз. Усиливается система защиты акватории Финского залива. Наращивается группировка средств уничтожения БПЛА и иных воздушных угроз», — сказано в программе. Других уточнений не приводится.

    «Фонтанка» рассказывала о проекте по развертыванию в Петербурге системы мониторинга воздушного пространства. С ее помощью власти города планировали отслеживать передвижения беспилотников, дронов и коптеров.

    Сообщалось, что система позволяет мониторить как пилотируемые, так и беспилотные воздушные суда, а также фиксировать и хранить информацию о нарушениях/отклонениях от правил использования воздушного пространства и поданных планов полетов. Радиус обнаружения дронов, в зависимости от высоты полёта, составляет от 5 до 7 км. Предполагается, что система охватит и часть Ленобласти.

    Последний раз об атаке БПЛА на регион Минобороны РФ сообщало 29 июля. По данным ведомства, три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожили над Ленинградской областью. А 2 марта беспилотник попал в дом на Пискаревском проспекте в Петербурге.

    Голосование по выборам губернатора состоится 6, 7 и 8 сентября 2024 года. Участки на выборах будут не только в Петербурге, но и в воинских частях, и в Мариуполе. Горизбирком показывал, как будут выглядеть бюллетени.

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