Беглов: в Петербурге усиливают защиту акватории Финского залива

«Единая Россия» представила программу Александра Беглова на грядущих губернаторских выборах. Помимо прочего, в ней говорится и о мерах по защите Петербурга от беспилотников.
Как отмечается в публикации, «устойчивое развитие и благополучие Петербурга невозможно без нашей общей победы в СВО и защиты интересов России».
«Идёт формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз. Усиливается система защиты акватории Финского залива. Наращивается группировка средств уничтожения БПЛА и иных воздушных угроз», — сказано в программе. Других уточнений не приводится.
«Фонтанка» рассказывала о проекте по развертыванию в Петербурге системы мониторинга воздушного пространства. С ее помощью власти города планировали отслеживать передвижения беспилотников, дронов и коптеров.
Сообщалось, что система позволяет мониторить как пилотируемые, так и беспилотные воздушные суда, а также фиксировать и хранить информацию о нарушениях/отклонениях от правил использования воздушного пространства и поданных планов полетов. Радиус обнаружения дронов, в зависимости от высоты полёта, составляет от 5 до
Последний раз об атаке БПЛА на регион Минобороны РФ сообщало 29 июля. По данным ведомства, три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожили над Ленинградской областью. А 2 марта беспилотник попал в дом на Пискаревском проспекте в Петербурге.
Голосование по выборам губернатора состоится 6, 7 и