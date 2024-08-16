Беглов: в Петербурге усиливают защиту акватории Финского залива

«Единая Россия» представила программу Александра Беглова на грядущих губернаторских выборах. Помимо прочего, в ней говорится и о мерах по защите Петербурга от беспилотников.



Как отмечается в публикации, «устойчивое развитие и благополучие Петербурга невозможно без нашей общей победы в СВО и защиты интересов России».

«Идёт формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз. Усиливается система защиты акватории Финского залива. Наращивается группировка средств уничтожения БПЛА и иных воздушных угроз», — сказано в программе. Других уточнений не приводится.

