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    Минобороны РФ: в Ленинградской области уничтожили три украинских беспилотника

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    Три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожили над Ленинградской областью в ночь на 29 июля. Об этом сообщает Минобороны РФ.

    По данным военного ведомства, за минувшую ночь на территории России средства ПВО перехватили тридцать девять дронов. Из них девятнадцать уничтожили в Курской области, девять — в Белгородской, пять над Брянской областью и по три беспилотника над Воронежской и Ленинградской областями.

    Ранее о появлении украинских беспилотников сообщалось в марте этого года, когда аппараты уничтожили у завода КИНЕФ в Киришском районе Ленобласти и в районе поселка Форносово Тосненского района.

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