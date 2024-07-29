Минобороны РФ: в Ленинградской области уничтожили три украинских беспилотника

Три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожили над Ленинградской областью в ночь на 29 июля . Об этом сообщает Минобороны РФ.



По данным военного ведомства, за минувшую ночь на территории России средства ПВО перехватили тридцать девять дронов. Из них девятнадцать уничтожили в Курской области, девять — в Белгородской, пять над Брянской областью и по три беспилотника над Воронежской и Ленинградской областями.



Ранее о появлении украинских беспилотников сообщалось в марте этого года, когда аппараты уничтожили у завода КИНЕФ в Киришском районе Ленобласти и в районе поселка Форносово Тосненского района.