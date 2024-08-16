Нарушитель госграницы задержан по подозрению в убийстве под Петербургом. Полиция показала, из чего он стрелял

Чуть больше суток потребовалось оперативникам, чтобы отыскать автора смертельного выстрела во Всеволожском районе Ленобласти. Срок за незаконное путешествие через границу с Украиной не научил его соблюдать миграционное законодательство России. О задержании подозреваемого 16 августа сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Оперативники уголовного розыска главка совместно с сотрудниками всеволожской полиции на проспекте Косыгина, 13, накануне вечером взяли под руки 40-летнего соотечественника убитого.

Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области Поделиться Поделиться





«Фонтанка» писала, что 13 августа неподалёку от автосервиса на Полевой улице в деревне Новосаратовка прострелили ногу 43-летнему гражданину Азербайджана, который проживал в Петербурге. До больницы его довёз родственник, но спасти пострадавшего не удалось.



Следственный комитет возбудил дело об убийстве. По информации 47news, подозреваемый занимался сбором лома, не обходил стороной и брошенные в Петербурге машины. Погибший был занят тем же. По предварительным данным, причиной их спора мог стать небольшой долг. При этом стрелявший после задержания настаивал, что нажал на курок в ответ на бросок оппонента с ножом. Впрочем, есть версия, что рану он получил уже после конфликта.

По информации «Фонтанки», предполагаемое орудие убийства — ПМ со следами коррозии — полицейские нашли в ангаре авторынка на Приневской улице. Пистолет направлен на экспертизу.

