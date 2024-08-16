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    Нарушитель госграницы задержан по подозрению в убийстве под Петербургом. Полиция показала, из чего он стрелял

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    Чуть больше суток потребовалось оперативникам, чтобы отыскать автора смертельного выстрела во Всеволожском районе Ленобласти. Срок за незаконное путешествие через границу с Украиной не научил его соблюдать миграционное законодательство России.

    О задержании подозреваемого 16 августа сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Оперативники уголовного розыска главка совместно с сотрудниками всеволожской полиции на проспекте Косыгина, 13, накануне вечером взяли под руки 40-летнего соотечественника убитого.

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    «Фонтанка» писала, что 13 августа неподалёку от автосервиса на Полевой улице в деревне Новосаратовка прострелили ногу 43-летнему гражданину Азербайджана, который проживал в Петербурге. До больницы его довёз родственник, но спасти пострадавшего не удалось.

    Следственный комитет возбудил дело об убийстве. По информации 47news, подозреваемый занимался сбором лома, не обходил стороной и брошенные в Петербурге машины. Погибший был занят тем же. По предварительным данным, причиной их спора мог стать небольшой долг. При этом стрелявший после задержания настаивал, что нажал на курок в ответ на бросок оппонента с ножом. Впрочем, есть версия, что рану он получил уже после конфликта.

    По информации «Фонтанки», предполагаемое орудие убийства — ПМ со следами коррозии — полицейские нашли в ангаре авторынка на Приневской улице. Пистолет направлен на экспертизу.

    В отличие от убитого, фигурант находится в России с нарушением миграционного законодательства. Въезд в РФ ему запрещали ещё в 2017 году, срок истекал в конце 2019-го. Отмеренное время гражданин Азербайджана не выдержал. За семь месяцев до того, как в страну можно было попасть легально, он сговорился с двумя такими же нежелательными в России земляками, заплатил тысячу долларов и с провожатым Арифом незаконно пересёк украинско-российскую границу. Раствориться в стране не удалось — всех задержали. В ноябре 2019 года суд Белгородской области назначил каждому 10 месяцев в колонии общего режима.

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