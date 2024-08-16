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Власть Общество Казахстанский чиновник заявил, что его государство «не будет слепо следовать санкциям» против России

Казахстанский чиновник заявил, что его государство «не будет слепо следовать санкциям» против России

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7 комментариев

Казахстан вводит новую политику в отношении санкций против России, заявляя, что экономические интересы республики будут приоритетом. Об этом в пятницу, 16 августа, заместитель премьер-министра республики, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин рассказал в интервью агентству Bloomberg.

По словам Серика Жумангарина, Казахстан «не будет слепо следовать санкциям», введенным западными странами против России, если они затронут отечественные компании. Государство Центральной Азии не допустит, чтобы местным производителям мешали осуществлять торговлю и приостанавливали деятельность основных работодателей в регионах.

В связи с этим Жумангарин отметил, что Казахстан не поддержал запрет на продажу местным заводом шариковых подшипников, которые считают товарами двойного назначения: они могут иметь не только гражданское, но и военное применение. По мнению западных стран, такая продукция относится к числу «высокоприоритетных» боевых товаров, необходимых российской оборонной промышленности.

Таким образом, министр торговли и интеграции Казахстана дал понять, что соблюдение санкционных правил республикой может иметь исключения. Несмотря на это, Серик Жумангарин добавил, что страна все же будет придерживаться предписаний западных стран, так как республика не сможет выдержать последствий вторичных санкций. Как отметил заместитель премьер-министра РК, местные компании, включенные Министерством финансов США в санкционный список, уже находятся на стадии закрытия.

Серик Жумангарин в интервью Bloomberg также подчеркнул, что некоторые меры, направленные на ограничение доступа России к определенным товарам, нанесли несоразмерный ущерб именно Казахстану. Если раньше страна могла получать значительную прибыль от торговли с РФ, то сейчас Россия стала более ориентированной на местных производителей из-за санкций. При этом западные правительства почти ничего не сделали для того, чтобы компенсировать потери Казахстану, крупнейшим торговым партнером которого до начала СВО была Россия.

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Серик Жумангарин Казахстан Санкции Россия
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Комментарии
7
В д. Гадюкино - дожди.
16 августа 2024, 13:22
И рыбку съесть, и ... Чудес не бывает. Не будет следовать санкциям - сам получит их по полной. А ему это не надо, сам сказал.
280896530
16 августа 2024, 14:12
Чиновники они такие... Говорят одно, а делают противоположное. Причем могут заниматься этим на самых высших постах и примерно лет эдак 25 уже...
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