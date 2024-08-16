    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 25

    3 м/с, ю-з

    760мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.8eur98.32

    В Башкирии пенсионера затянуло в гидротехнический узел. МЧС публикует страшные кадры

    6420
    13 комментариев

    В Башкирии пенсионер поплавал в водохранилище и оказался затянут в гидротехнический узел. Страшные кадры 16 августа публикует МЧС России в своем официальном telegram-канале.

    В Мелеузовском районе 71-летний мужчина плавал около затворов на водохранилище. Возможно, ЧП случилось на Нугушском водохранилище, так как именно оно расположено на этой территории. У водоема установлены знаки, запрещающие там плавать. Почему они не остановили пенсионера — пока неизвестно.

    МЧС России

    На кадрах видно, как мужчина сначала плывет достаточно медленно, а потом его резко и быстро затягивает, как в воронку.

    «Сейчас местного жителя ищут сотрудники МЧС России», — уточнили в МЧС России.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БашкирияПенсионерГидротехнический узелМЧС
    ЛАЙК3
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ9
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ15

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close