В Башкирии пенсионера затянуло в гидротехнический узел. МЧС публикует страшные кадры

В Башкирии пенсионер поплавал в водохранилище и оказался затянут в гидротехнический узел. Страшные кадры 16 августа публикует МЧС России в своем официальном telegram-канале.
В Мелеузовском районе 71-летний мужчина плавал около затворов на водохранилище. Возможно, ЧП случилось на Нугушском водохранилище, так как именно оно расположено на этой территории. У водоема установлены знаки, запрещающие там плавать. Почему они не остановили пенсионера — пока неизвестно.
МЧС России
На кадрах видно, как мужчина сначала плывет достаточно медленно, а потом его резко и быстро затягивает, как в воронку.
«Сейчас местного жителя ищут сотрудники МЧС России», — уточнили в МЧС России.