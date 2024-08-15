ВСУ атаковали группу инженеров в Рыльске Курской области. Один связист погиб на месте

В результате атаки ВСУ на группу инженеров в городе Рыльске Курской области погиб связист Александр Некрасов. Об этом вечером 15 августа сообщает пресс-служба Минцифры.

«Это первый случай в ходе СВО, когда связисты становятся жертвами нападения, выполняя свой профессиональный долг», — сказано в заявлении министерства. Группа инженеров, как утверждается, попала под атаку ВСУ во время проведения работ по восстановлению связи.

Александр Некрасов погиб на месте, а его напарник, Андрей Бариев, был ранен и доставлен в областную больницу Курска.