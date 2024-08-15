Дериваты кашалота перехватили в Шереметьево

Гражданину Китая грозит тюремное заключение за попытку вывезти из России дериваты, то есть части животного).
Как сообщает 15 августа ФТС, 53-летний мужчина отправлялся в Пекин из московского аэропорта Шереметьево. В «зеленом» коридоре его остановили таможенники и нашли в его багаже 13 зубов и 58 фрагментов, как позже выяснилось, кашалота. Разрешительных документов не было. Китаец рассказал, что везет их родственникам как сувениры.
Таможня привлекла экспертов из Государственного Дарвиновского музея, и они установили, что контрабанда — это резцы зубатого кита, внесенного в Международную красную книгу. Они являются культурной ценностью.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей», — отмечается в сообщении.