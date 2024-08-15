    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, зап

    764мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.01eur100.31

    Дериваты кашалота перехватили в Шереметьево

    651
    обсудить
    Фото: ФТС
    ПоделитьсяПоделиться

    Гражданину Китая грозит тюремное заключение за попытку вывезти из России дериваты, то есть части животного).

    Как сообщает 15 августа ФТС, 53-летний мужчина отправлялся в Пекин из московского аэропорта Шереметьево. В «зеленом» коридоре его остановили таможенники и нашли в его багаже 13 зубов и 58 фрагментов, как позже выяснилось, кашалота. Разрешительных документов не было. Китаец рассказал, что везет их родственникам как сувениры.

    ПоделитьсяПоделиться

    Таможня привлекла экспертов из Государственного Дарвиновского музея, и они установили, что контрабанда — это резцы зубатого кита, внесенного в Международную красную книгу. Они являются культурной ценностью.

    «Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей», — отмечается в сообщении.

    Фото: ФТС

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТаможняКонтрабандаКашалот
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close