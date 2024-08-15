В Ломоносове жертва Hamster Kombat вынудил полицию лезть под детскую горку

Тапание виртуального хомяка довело неизвестного гражданина из Ломоносова до сумасшествия. Ночью
Звонки в экстренные службы от анонима начали поступать сразу после полуночи. Неизвестный утверждал, что заложил взрывчатку во дворе
Аноним просил поторопиться. Свои угрозы он объяснял тем, что «переиграл в хомяка», имея в виду криптовалютную игру Hamster Kombat, в которой нужно нажимать на животное, чтобы добыть виртуальных денег.
О возможности угрозы на улице Федюнинского было доложено в отдел полиции. Никаких бомб найдено не было.