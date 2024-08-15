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    В Ломоносове жертва Hamster Kombat вынудил полицию лезть под детскую горку

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    Тапание виртуального хомяка довело неизвестного гражданина из Ломоносова до сумасшествия. Ночью 15 августа он сообщил о бомбе. Как стало известно «Фонтанке», полиции пришлось лезть под детскую горку.

    Звонки в экстренные службы от анонима начали поступать сразу после полуночи. Неизвестный утверждал, что заложил взрывчатку во дворе дома 5к1 на улице Федюнинского. По словам гражданина, СВУ он спрятал прямо под горкой на детской площадке. При этом звонивший в показаниях путался, бомб было то две, то три, речь шла то о гексогене, то о тротиле.

    Аноним просил поторопиться. Свои угрозы он объяснял тем, что «переиграл в хомяка», имея в виду криптовалютную игру Hamster Kombat, в которой нужно нажимать на животное, чтобы добыть виртуальных денег.

    О возможности угрозы на улице Федюнинского было доложено в отдел полиции. Никаких бомб найдено не было.

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