В Ломоносове жертва Hamster Kombat вынудил полицию лезть под детскую горку

Тапание виртуального хомяка довело неизвестного гражданина из Ломоносова до сумасшествия. Ночью 15 августа он сообщил о бомбе. Как стало известно «Фонтанке», полиции пришлось лезть под детскую горку.



Звонки в экстренные службы от анонима начали поступать сразу после полуночи. Неизвестный утверждал, что заложил взрывчатку во дворе дома 5к1 на улице Федюнинского. По словам гражданина, СВУ он спрятал прямо под горкой на детской площадке. При этом звонивший в показаниях путался, бомб было то две, то три, речь шла то о гексогене, то о тротиле.

