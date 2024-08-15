На юге Петербурга возобновлена реализация проекта конгрессно-выставочного центра «Дружба»

До 2029 года на юге Петербурга, рядом с рынком «Юнона», построят конгрессно-выставочный центр «Дружба». Инвестор готовит проектную документацию. Об этом «Фонтанке» рассказали 15 августа в городском комитете по инвестициям.



«Инвестиционный проект строительства конгрессно-выставочного центра «Дружба» по адресу: ул. Маршала Казакова, участок 52 (западнее дома 35, литера Р, по ул. Маршала Казакова), является актуальным. Инвестор в настоящее время ведет планомерную работу по подготовке документации для реализации проекта», — рассказали в комитете.



КВЦ «Дружба» планируется построить на участке площадью 22,4 га. Участок находится в границах проспекта Маршала Казакова, еще не застроенных участков Брестского бульвара и улицы Морской Пехоты, которые планируется продолжить, и проектируемого проезда (на западе).



В августе комитет по градостроительству выдал градостроительный план на этот участок с указанием, что документ был выдан для строительства, а предполагаемый вид использования участка — выставочно-ярмарочная деятельность.



Согласно данным ЕГРН, договор аренды заключен с ООО «ЭсБиАй». Инвестдоговор с городом компания заключила еще в 2018 году, потом проект на несколько лет встал на паузу.

