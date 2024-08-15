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    Фельдшеры скорой помощи ранены при атаке на Шебекино

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    Белгородская область снова подверглась атаке беспилотников. На этот раз — Шебекино. Утром 15 августа в городе пострадали четыре человека, в том числе два фельдшера скорой помощи, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В больницу Белгорода на скорых везут мужчину с контузией, минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями спины, а также женщину с перелом ноги и плечевой кости. В областную клиническую больницу — двух других пациентов с различными осколочными ранениями.

    В многоквартирном доме загорелись две квартиры, пожарные оперативно ликвидировали очаги.

    «Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте», — отмечается в сообщении.

    Утром Минобороны отчитывалось об отражении двух атак на область. По словам Гладкова, беспилотники долетели до двух сел, повредили дома, сожгли машины, но там никто не пострадал.

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    Атака БПЛААтака беспилотниковШебекиноОбстрел ШебекиноБелгородская область
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