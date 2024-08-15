Фельдшеры скорой помощи ранены при атаке на Шебекино

Белгородская область снова подверглась атаке беспилотников. На этот раз — Шебекино. Утром
В больницу Белгорода на скорых везут мужчину с контузией, минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями спины, а также женщину с перелом ноги и плечевой кости. В областную клиническую больницу — двух других пациентов с различными осколочными ранениями.
В многоквартирном доме загорелись две квартиры, пожарные оперативно ликвидировали очаги.
«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте», — отмечается в сообщении.
Утром Минобороны отчитывалось об отражении двух атак на область. По словам Гладкова, беспилотники долетели до двух сел, повредили дома, сожгли машины, но там никто не пострадал.