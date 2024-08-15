Фельдшеры скорой помощи ранены при атаке на Шебекино

Белгородская область снова подверглась атаке беспилотников. На этот раз — Шебекино. Утром 15 августа в городе пострадали четыре человека, в том числе два фельдшера скорой помощи, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

В больницу Белгорода на скорых везут мужчину с контузией, минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями спины, а также женщину с перелом ноги и плечевой кости. В областную клиническую больницу — двух других пациентов с различными осколочными ранениями.

В многоквартирном доме загорелись две квартиры, пожарные оперативно ликвидировали очаги.