Редкая ночь. Беспилотники атаковали, по данным Минобороны, только один регион

Ночь 15 августа была довольно спокойной: Минобороны сообщает об одной ночной и одной утренней атаке противника.

Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области один беспилотный летательный аппарат самолетного типа ночью и ещё один — около 7:15 утра.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что атакам дронов подверглись два населённых пункта. В селе Отрадное беспилотник сбросил взрывное устройство. Поврежден частный дом и легковой автомобиль, две машины полностью сгорели. В селе Петровка в результате атак БПЛА в трёх частных домах выбиты окна, повреждены крыши и заборы, линия электроснабжения, полностью сгорел автомобиль. Люди не пострадали.