На территории Ингушетии объявлено чрезвычайное положение из-за гибели урожая

На территории Республики Ингушетии 14 августа было объявлено чрезвычайное положение в связи с гибелью урожая от аномальной жары, которая превышала
В Минсельхозе республики состоялось заседание специальной межведомственной комиссии по ЧС, где было отмечено, что были приняты все необходимые меры для снижения рисков потерь урожаев, но их оказалось недостаточно ввиду отсутствия атмосферной влаги: установившаяся аномальная температура
В ведомство и администрации муниципалитетов региона поступило более
Ранее в начале сезона майские заморозки стали причиной значительного ущерба российских садоводческих хозяйств: некоторые из них потеряли