На территории Ингушетии объявлено чрезвычайное положение из-за гибели урожая

На территории Республики Ингушетии 14 августа было объявлено чрезвычайное положение в связи с гибелью урожая от аномальной жары, которая превышала 40 °С . Об этом сообщило региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

В Минсельхозе республики состоялось заседание специальной межведомственной комиссии по ЧС, где было отмечено, что были приняты все необходимые меры для снижения рисков потерь урожаев, но их оказалось недостаточно ввиду отсутствия атмосферной влаги: установившаяся аномальная температура от +35 до +40 °С и выше и отсутствие осадков 10 дней подряд и более пагубно сказались на вегетации растений.