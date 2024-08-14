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    Снег уже идет в российских регионах. В Москве по ночам плюс 6

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    Снег выпал в континентальных районах Магаданской области 14 августа, сообщает РИА Новости. Снегопады идут и в Якутии, рассказывает заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

    В Москве ночные температуры воздуха в четверг и пятницу составят плюс 6–11 градусов, хотя днем по-прежнему тепло — плюс 21–23 градуса, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «Связано это с тем, что воздух северо-западный, а облаков нет. Но зато днем солнце прогревает подстилающую поверхность. Суточный ход температур будет отмечаться с большой разницей», — сказал он.

    Москва будет находиться в тылу циклона, облака уходят.

    «Когда облаков нет, происходит так называемое радиационное охлаждение (понижение температуры земной поверхности)», — пояснил синоптик.

    В Петербурге по ночам пока теплее: по данным СЗ УГМС, в ночи на 15 и 16 августа — 12–14 градусов, в окрестностях 9–10.

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