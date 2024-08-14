Снег уже идет в российских регионах. В Москве по ночам плюс 6

Снег выпал в континентальных районах Магаданской области
В Москве ночные температуры воздуха в четверг и пятницу составят плюс
«Связано это с тем, что воздух северо-западный, а облаков нет. Но зато днем солнце прогревает подстилающую поверхность. Суточный ход температур будет отмечаться с большой разницей», — сказал он.
Москва будет находиться в тылу циклона, облака уходят.
«Когда облаков нет, происходит так называемое радиационное охлаждение (понижение температуры земной поверхности)», — пояснил синоптик.
В Петербурге по ночам пока теплее: по данным СЗ УГМС, в ночи на 15 и 16 августа —