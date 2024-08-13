Семейная пара Невзоровых* обжалует решение суда, который признал их экстремистским объединением

Семейная пара Невзоровых*, признанная экстремистским объединением, обжалует соответствующее решение Октябрьского районного суда Петербурга. 13 августа об этом появилась пометка в карточке административного дела.



На решение о признании журналиста Александра Невзорова** и его жены Лидии экстремистским объединением, а также об изъятии у них имущества на сегодня подано две жалобы: от одного из представителей участников процесса и от административного ответчика. Жалоба от ответчика, то есть от одного из супругов, принята к рассмотрению, до 23 августа истец может представить свои возражения. После этого суд рассмотрит дело в апелляции. Вторая жалоба оставлена без движения из-за формальных недостатков.