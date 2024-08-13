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    Семейная пара Невзоровых* обжалует решение суда, который признал их экстремистским объединением

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    Семейная пара Невзоровых*, признанная экстремистским объединением, обжалует соответствующее решение Октябрьского районного суда Петербурга. 13 августа об этом появилась пометка в карточке административного дела.

    На решение о признании журналиста Александра Невзорова** и его жены Лидии экстремистским объединением, а также об изъятии у них имущества на сегодня подано две жалобы: от одного из представителей участников процесса и от административного ответчика. Жалоба от ответчика, то есть от одного из супругов, принята к рассмотрению, до 23 августа истец может представить свои возражения. После этого суд рассмотрит дело в апелляции. Вторая жалоба оставлена без движения из-за формальных недостатков.

    Судья Октябрьского районного суда Елена Николаева приняла решение о признании Невзоровых участниками экстремистского объединения 2 августа. Это решение вступило в силу немедленно, поэтому в тот же день в собственность государства были обращены три земельных участка в Лисьем Носу, деревянный жилой дом, двухэтажное нежилое здание, автомобиль Hyundai VI и 25 % долей уставного капитала ООО «Питер-Технопроект-Новые ресурсы».

    Изъятия имущества добивался прокурор Петербурга, приобщив к делу экспертизу, которая на основе публикаций в интернете обосновывала признание Невзоровых экстремистами.

    Ранее «Фонтанка» посмотрела, что происходит с изъятым имуществом «экстремистской четы».

    *Александр и Лидия Невзоровы признаны членами запрещенного в России экстремистского объединения.

    **Александр Невзоров признан иностранным агентом Минюстом РФ.

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