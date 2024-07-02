«Фонтанка» посмотрела, что происходит рядом с изъятым домом Александра Невзорова* **

Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Октябрьский районный суд 2 июля признал журналиста Александра Невзорова* ** и его жену Лидию* экстремистским объединением и постановил передать их собственность государству. Такой семейный подряд — новинка в современной России, поэтому «Фонтанка» попробовала разобраться с юридической стороной вопроса и присмотрелась к изъятому семейному имуществу.



Есть ли у семьи устав? В резолютивной части судебного решения сказано, что решение суда по административному заявлению прокурора Санкт-Петербурга направлено на защиту интересов Российской Федерации и неопределённого круга лиц.



«Запретить на территории Российской Федерации деятельность объединения, членами которого являются Невзоров Александр Глебович <...>, Невзорова Лидия Алексеевна <...>, на территории Российской Федерации в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Обратить имущество запрещенного объединения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в собственность Российской Федерации», — постановила судья Елена Николаева.



По данным «Фонтанки», в изъятом: три земельных участка в Лисьем Носу, на улице Новоцентральной, деревянный жилой дом, двухэтажное здание, автомобиль Hyundai VI (EQUUS, Centenial) 2016 года выпуска. Согласно картам комитета имущественных отношений, кадастровая стоимость участков — 10,1 миллиона, 9,2 миллиона 10,7 миллиона рублей. Площадь жилого дома — 112 квадратных метров, площадь здания — 133 квадратных метра.



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«Фонтанка» попробовала связаться с экспертом СПбГУ, заключение которой стало основанием для признания Невзоровых экстремистами. Это проректор по стратегическому развитию и партнерству СПбГУ, кандидат наук в области искусствоведения Анастасия Ярмош. Отвечать на вопросы о том, какие признаки совместной экстремистской деятельности были выявлены в постах Лидии и Александра, эксперт отказалась и предложила связаться с пресс-службой университета.



На каком основании можно было признать семью Невзоровых экстремистским объединением? Общую логику и аргументы прокуратуры в разговоре с «Фонтанкой» описал их адвокат Алексей Прянишников***.



Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Прянишниковым Александром Ивановичем либо касается деятельности иностранного агента Прянишникова Александра Ивановича.

По его словам, в рамках экспертизы было проанализировано большое количество постов и по итогам этого написано масштабное заключение, вывод которого прост: в высказываниях супругов есть экстремистские высказывания. Именно этим документом и обосновали изъятие имущества, ссылаясь на две основных законодательных нормы.



Во-первых, это статья 29 Конституции России, которая запрещает пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду.

Во-вторых, это федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности».

В законе указано, что экстремистским объединением могут быть признаны общественные или религиозные объединения. И перечислены несколько организационно-правовых форм таких объединений. Однако адвокат настаивает, что в случае с семьей это неприменимый закон, так как речь о супружеской паре, состоящей в законном браке, а семейные правоотношения регулируются Семейным кодексом. Позиция защиты была в том, что Невзоровы не могут быть экстремистским объединением, поэтому и их имущество было просто семейно нажитым и никак не могло быть изъято. Однако суд решил иначе: поскольку Невзоровы — экстремистская ячейка, их имущество — собственность экстремистского объединения, поэтому подлежит немедленному изъятию.

По его мнению, этот прецедент станет примером для правоохранителей всей страны, и они, скорее всего, будут масштабировать этот опыт. Признание пары экстремистским объединением по результатам лингвистической экспертизы — сравнительно легкий и быстрый способ изъять имущество у физических лиц. Решение суда подлежит исполнению немедленно, без ожидания результатов апелляции. Всё это может затронуть не только официально зарегистрированные семьи, но и любые пары.

«Неделю как шифер с крыши сорвало» Корреспондент «Фонтанки» посмотрела, что происходит рядом с только что изъятыми земельными участками вечером 2 июля. Судя по всему, ни самих Невзоровых, ни их родственников не было здесь как минимум с 1 июля. Из почтового ящика выглядывают извещения (внезапно с символикой Министерства связи СССР), датированные 1 июля 2024-го : почтальон просит явиться за получением телеграммы, которую не удалось доставить. Достучаться пытались до самих Лидии и Александра и мамы Лидии, которая здесь жила.

Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Соседи рассказывают, что самих Невзоровых тут не было давно, жила в доме в основном пожилая мама Лидии, но и ее не видать как минимум месяц. Раньше за домом присматривал обслуживающий персонал. Сотрудники, по словам соседей, приходили раз в три дня, но недавно перестали это делать.

«После того как Невзоров уехал отсюда, очень редко вижу кого-либо. Неделю как шифер с крыши сорвало, а обслуживающего персонала так и нет, раньше такого не бывало никогда», — рассказывает один из соседей.

Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Невзоров известен своей любовью к лошадям, и раньше они здесь были, но их лет пять уже как нет.

На воротах по-прежнему установлены две камеры, вокруг достаточно высокий забор. Башенку дома видно с соседней, Лесной улицы.

Многие соседи говорят, что не привыкли общаться друг с другом, поэтому мало знают о том, что у кого происходит. У них у самих в основном высокие глухие заборы и ухоженные дома.

«У нас дружить с соседями не принято», — говорит местная жительница.

Судя по картам, на одном из земельных участков Невзоровых, на расстоянии от остальных, было здание, похожее на большую конюшню. Рядом лес.

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Автомобиля, изъятого государством, по крайней мере с улицы не видно. «Фонтанка» нашла его фотографии в Сети: обычный, достаточно скромный, черного цвета. Подержанные машины такой же и похожих моделей продаются по цене от одного до двух миллионов рублей.

Фото: auto.ru Фото: auto.drom.ru Фото: auto.ru Поделиться Поделиться





В списке переданного государству значится не только недвижимость и автомобиль, но и часть ООО «Питер-Техпроект — Новые ресурсы», которое занималось строительством жилых и нежилых зданий. По данным системы СПАРК, компания находится в стадии ликвидации и имеет отрицательный показатель прибыли по состоянию на 2023 год. Она была зарегистрирована в 2006 году, принадлежала на 25% Лидии Невзоровой и на 75% — ООО «Питер-Техпроект» (сейчас у компании отсутствует собственный капитал и отрицательная прибыль).



Анна Мотовилова, Наталья Вязовкина, Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»



* Александр и Лидия Невзоровы признаны экстремистским объединением в России.

** Александр Невзоров признан Минюстом РФ иностранным агентом.

*** Алексей Прянишников признан Минюстом РФ иностранным агентом.

