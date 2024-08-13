Россияне чаще стали ездить на отдых в Европу благодаря стыковочным рейсам

Российские туристы адаптировались к усложнившейся процедуре получения шенгенских виз и стали чаще использовать стыковочные рейсы для путешествий в страны Европы. За год спрос на поездки вырос до 70 %, пишет «Коммерсантъ» 13 августа.



Так, число бронирований размещения на вторую половину 2024 года наиболее возросло в Венгрии, Болгарии, Греции, Португалии и на Кипре. В целом продажи по европейским направлениям за год выросли на 5 %, указывают туристические сервисы.



Вместе с тем возросла и продолжительность отдыха. В среднем на поездку путешественники закладывают две недели, что на 35 % дольше, чем в прошлом году. Расходы на отдых сейчас сравнимы с ценами на туры, например, в Турцию и ОАЭ. Средняя цена за ночь в европейских странах составляет порядка 14 тыс. рублей.

