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    Россияне чаще стали ездить на отдых в Европу благодаря стыковочным рейсам

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    Российские туристы адаптировались к усложнившейся процедуре получения шенгенских виз и стали чаще использовать стыковочные рейсы для путешествий в страны Европы. За год спрос на поездки вырос до 70 %, пишет «Коммерсантъ» 13 августа.

    Так, число бронирований размещения на вторую половину 2024 года наиболее возросло в Венгрии, Болгарии, Греции, Португалии и на Кипре. В целом продажи по европейским направлениям за год выросли на 5 %, указывают туристические сервисы.

    Вместе с тем возросла и продолжительность отдыха. В среднем на поездку путешественники закладывают две недели, что на 35 % дольше, чем в прошлом году. Расходы на отдых сейчас сравнимы с ценами на туры, например, в Турцию и ОАЭ. Средняя цена за ночь в европейских странах составляет порядка 14 тыс. рублей.

    По мнению экспертов, говорить о полном восстановлении спроса на Европу пока рано: во второй половине текущего года доля европейских направлений в одной из структур бронирования составляет 11 %, в 2019 году данный показатель переваливал за 60 %.

    Ранее «Фонтанка» писала о горном курорте, где не придется сражаться за место на пляже с толпами отдыхающих или трястись в автобусе в групповом туре. Как самостоятельно организовать себе отдых в Сочи, чтобы не разориться, и в чём Россия может конкурировать с Альпами, помимо цен, читайте здесь.

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