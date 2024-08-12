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    Обломки ракеты в Курске повредили не только дом, но и детсады, банк, почту

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    Фото: Рина Горлова, фото из канала Игоря Куцака
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    Мэр Курска Игорь Куцак и врио губернатора Курской области Алексей Смирнов побывали на месте падения обломков украинской ракеты на многоквартирный дом в Курске. Об этом Куцак сообщает утром 12 августа в своем телеграм-канале.

    Помимо самого дома, повреждения получили два детских сада, отделения банка, почты, объекты торговли, более 20 автомобилей (три полностью уничтожены). На наличие повреждений обследованы 100 квартир, жителям обещают возместить ущерб.

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    Чиновники также осмотрели один из пунктов временного размещения, расположенный на базе Государственного аграрного университета. Там живут 400 взрослых и 100 детей из приграничных районов, вынужденно покинувшие свои дома. Для них организовано питание, оказывается помощь (в том числе с оформлением выплат), работают психологи, детям обустроили игровую комнату.

    В ночь на 11 августа обломки сбитой украинской ракеты упали на жилой дом в Курске, начался пожар. Пострадали 15 человек. По информации МЧС, несущие конструкции не повреждены. По предварительным данным, сначала осколки снесли два дерева, а потом попали в дом. Как выглядит дом, в который попала ракета, и что говорят его жители, смотрите здесь.

    Фото: Рина Горлова, фото из канала Игоря Куцака

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