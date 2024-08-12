Обломки ракеты в Курске повредили не только дом, но и детсады, банк, почту

Мэр Курска Игорь Куцак и врио губернатора Курской области Алексей Смирнов побывали на месте падения обломков украинской ракеты на многоквартирный дом в Курске. Об этом Куцак сообщает утром
Помимо самого дома, повреждения получили два детских сада, отделения банка, почты, объекты торговли, более
Чиновники также осмотрели один из пунктов временного размещения, расположенный на базе Государственного аграрного университета. Там живут
В ночь на 11 августа обломки сбитой украинской ракеты упали на жилой дом в Курске, начался пожар. Пострадали