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    Жильцов курского дома, поврежденного ракетой, эвакуируют в загородный лагерь. Новое впечатляющее фото

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    Мэр Курска Игорь Куцак в своем канале опубликовал новый кадр с места падения обломков ракеты на жилой дом ночью 11 августа. На фото не только дом, но и сгоревший автомобиль. По словам мэра, ЧП случилось в Железнодорожном округе областного центра. Повреждённое здание — девятиэтажка.

    Фото: мэр Курска Игорь Куцак
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    Все 13 пострадавших, в том числе двое тяжело раненых, доставлены в курские лечебные учреждения.

    «Жильцы 9-этажного дома будут эвакуированы в пункт временного размещения, расположенный в загородном лагере», — сообщает Куцак.

    Он находится на месте по поручению врио губернатора области Алексея Смирнова. Там же работают спецслужбы, медики скорой помощи, сотрудники окружной администрации.

    В начале первого Смирнов сообщил о попадании в дом и последующем пожаре. Горели также стоящие рядом автомобили. По информации МЧС, возгорание уже потушено, несущие конструкции не повреждены. Спасены 15 человек, 30 эвакуированы.

    Фото: мэр Курска Игорь Куцак

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