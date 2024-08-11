Жильцов курского дома, поврежденного ракетой, эвакуируют в загородный лагерь. Новое впечатляющее фото

Мэр Курска Игорь Куцак в своем канале опубликовал новый кадр с места падения обломков ракеты на жилой дом ночью 11 августа. На фото не только дом, но и сгоревший автомобиль. По словам мэра, ЧП случилось в Железнодорожном округе областного центра. Повреждённое здание — девятиэтажка.
Все 13 пострадавших, в том числе двое тяжело раненых, доставлены в курские лечебные учреждения.
«Жильцы 9-этажного дома будут эвакуированы в пункт временного размещения, расположенный в загородном лагере», — сообщает Куцак.
Он находится на месте по поручению врио губернатора области Алексея Смирнова. Там же работают спецслужбы, медики скорой помощи, сотрудники окружной администрации.
В начале первого Смирнов сообщил о попадании в дом и последующем пожаре. Горели также стоящие рядом автомобили. По информации МЧС, возгорание уже потушено, несущие конструкции не повреждены. Спасены 15 человек, 30 эвакуированы.