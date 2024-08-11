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    В МЧС рассказали, как взорвалась ракета, повредившая дом в Курске

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    Специалисты МЧС обследовали территорию в Курске после ночного прилета и установили траекторию падения поражающих элементов, сообщает 11 августа пресс-служба спасательного ведомства. По предварительным данным, сначала осколки сбили два дерева, а потом попали в дом.

    Telegram / МЧС России

    «Предположительно, детонация произошла в воздухе, а в жилое здание поражающие элементы прилетели на излете», — сообщил один из пиротехников МЧС. По его словам, из-за близкого расстояния к дому выбило окна вместе с рамами.

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    Поражающий элемент и остатки взрывоопасных предметов изъяты. Обломки сбитой украинской ракеты упали на жилой дом в Курске ночью 11 августа. Попадание привело к пожару. По информации МЧС, несущие конструкции не повреждены. Спасены 15 человек, 30 эвакуированы, пострадавших — 13, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

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