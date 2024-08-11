В МЧС рассказали, как взорвалась ракета, повредившая дом в Курске

Специалисты МЧС обследовали территорию в Курске после ночного прилета и установили траекторию падения поражающих элементов, сообщает
Telegram / МЧС России
«Предположительно, детонация произошла в воздухе, а в жилое здание поражающие элементы прилетели на излете», — сообщил один из пиротехников МЧС. По его словам, из-за близкого расстояния к дому выбило окна вместе с рамами.
Поражающий элемент и остатки взрывоопасных предметов изъяты. Обломки сбитой украинской ракеты упали на жилой дом в Курске ночью