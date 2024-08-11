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    «Это доли секунды». Жители дома в Курске, пострадавшего от падения ракеты, рассказали, как выбирались из здания

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    Жители дома в Курске, куда ночью упала сбитая украинская ракета, утром вернулись на место происшествия, чтобы посмотреть, что осталось от их жилья. Обстановку передает корреспондент «Фонтанки» 11 августа.

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    На кадрах с места событий можно видеть, как люди ходят, пытаясь что-то найти среди обломков. Другие просто стоят и смотрят. На месте продолжают работать оперативные службы.

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    Один из подъездов дома выгорел, в других выбиты стекла и повреждены балконы. Сгорело и пострадало от обломков несколько припаркованных у дома машин.

    Андрей Бок /«Фонтанка.ру»

    Одна из женщин сообщила, что в момент попадания находилась в спальне, но не спала, а только задремала. По ее словам, все произошло внезапно. «Не успела даже с дивана встать. Говорят, что [когда] сирена включается и должны куда-то идти... Но это доли секунды», — рассказала женщина. По ее словам, она и члены ее семьи ночевали у родственников, которые оказали медицинскую помощь. «Ночью осколки из меня вынимали — стекло, [по которому] я ходила босыми ногами», — пояснила она.

    Андрей Бок /«Фонтанка.ру»

    Другой мужчина рассказал, что только накануне вечером с семьёй заехал в соседний дом: он перебрался в Курск с обстреливаемых территорий. Его жилье не пострадало, а вот машина оказалась разбита.

    Обломки сбитой украинской ракеты упали на жилой дом Курске в начале первого ночи 11 августа. Попадание привело к пожару. Пострадало 13 человек, из них двое находятся в тяжёлом состоянии, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов. По информации МЧС, несущие конструкции не повреждены. Спасены 15 человек, 30 эвакуированы.

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