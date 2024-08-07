Три села в Белгородской области попали под обстрел ВСУ. Ранен мужчина

Вооруженные силы Украины вечером 7 августа нанесли удары по трём населенным пунктам Белгородской области: селам Никольское, Пороз и Байцуры. Об этом сообщил Вячеслав Гладков, губернатор региона, в своем телеграм-канале.
Никольское и Байцуры также были атакованы беспилотниками.
В результате обстрела села Никольское Белгородского района был ранен мужчина: с осколочным ранением ключицы его доставили в областную клиническую больницу.
В селе Пороз Грайворонского городского округа боеприпас пробил кровлю социального объекта, были выбиты окна и посечен фасад частного дома, повреждены заборы на территории двух частных домовладений. Из-за обрывов на линии электропередачи без света остались шесть населенных пунктов: Пороз, Дорогощь, Мощеное, Дунайка, Мокрая Орловка, Рождественка.
В селе Байцуры оказались повреждены кровля, плита перекрытия и входная группа частного дома.
Ранее Гладков сообщил, что количество пострадавших в результате дневного обстрела села Колотиловка Краснояружского района увеличилось до трех человек.