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    Три села в Белгородской области попали под обстрел ВСУ. Ранен мужчина

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    Вооруженные силы Украины вечером 7 августа нанесли удары по трём населенным пунктам Белгородской области: селам Никольское, Пороз и Байцуры. Об этом сообщил Вячеслав Гладков, губернатор региона, в своем телеграм-канале.

    Фото: Официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области
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    Никольское и Байцуры также были атакованы беспилотниками.

    В результате обстрела села Никольское Белгородского района был ранен мужчина: с осколочным ранением ключицы его доставили в областную клиническую больницу.

    В селе Пороз Грайворонского городского округа боеприпас пробил кровлю социального объекта, были выбиты окна и посечен фасад частного дома, повреждены заборы на территории двух частных домовладений. Из-за обрывов на линии электропередачи без света остались шесть населенных пунктов: Пороз, Дорогощь, Мощеное, Дунайка, Мокрая Орловка, Рождественка.

    В селе Байцуры оказались повреждены кровля, плита перекрытия и входная группа частного дома.

    Ранее Гладков сообщил, что количество пострадавших в результате дневного обстрела села Колотиловка Краснояружского района увеличилось до трех человек.

    Фото: Официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области

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