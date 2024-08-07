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    Количество пострадавших в результате обстрела села в Белгородской области увеличилось. Среди раненых — отец и сын

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    Количество пострадавших в результате обстрела села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области увеличилось до трех человек. Об этом 7 августа рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

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    По его сведениям, за медицинской помощью в больницу обратились отец и сын: мужчина с ушибами был впоследствии отпущен домой, а его 17-летний ребенок с контузией был переведен в детскую областную клиническую больницу.

    Ранее сообщалось, что в районную больницу после обстрела обратилась женщина с контузией.

    Привел Гладков и уточненные данные по последствиям обстрела украинской стороной села Грузское Борисовского района: в трех многоквартирных и 14 частных домах выбиты окна, повреждены кровли и заборы, осколками посечены четыре автомобиля, один коммерческий объект, один соцобъект и линии газо- и электроснабжения. Грузское осталось без света и газа.

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