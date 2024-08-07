Количество пострадавших в результате обстрела села в Белгородской области увеличилось. Среди раненых — отец и сын

Количество пострадавших в результате обстрела села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области увеличилось до трех человек. Об этом
По его сведениям, за медицинской помощью в больницу обратились отец и сын: мужчина с ушибами был впоследствии отпущен домой, а его
Ранее сообщалось, что в районную больницу после обстрела обратилась женщина с контузией.
Привел Гладков и уточненные данные по последствиям обстрела украинской стороной села Грузское Борисовского района: в трех многоквартирных и 14 частных домах выбиты окна, повреждены кровли и заборы, осколками посечены четыре автомобиля, один коммерческий объект, один соцобъект и линии газо- и электроснабжения. Грузское осталось без света и газа.