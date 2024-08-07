Количество пострадавших в результате обстрела села в Белгородской области увеличилось. Среди раненых — отец и сын

Количество пострадавших в результате обстрела села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области увеличилось до трех человек. Об этом 7 августа рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его сведениям, за медицинской помощью в больницу обратились отец и сын: мужчина с ушибами был впоследствии отпущен домой, а его 17-летний ребенок с контузией был переведен в детскую областную клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что в районную больницу после обстрела обратилась женщина с контузией.