В Белгородской области за день от ударов ВСУ пострадали 10 мирных жителей

За сегодняшний день Белгородская область была подвергнута ряду обстрелов со стороны ВСУ, в результате атак оказались ранены 10 мирных жителей. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков 7 августа.



Около часа дня стало известно о пострадавшем при обстреле села Ясные Зори в Белгородском районе. В результате атаки ВСУ мужчина получил осколочное ранение в ногу, его госпитализировали.

Позднее под обстрел попало село Колотиловка Краснояружского района, ранен один мирный житель. «Женщина с контузией самостоятельно обратилась в районную больницу», — написал губернатор. Сейчас медики оказывают ей необходимое лечение.