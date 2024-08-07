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    В Белгородской области за день от ударов ВСУ пострадали 10 мирных жителей

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    За сегодняшний день Белгородская область была подвергнута ряду обстрелов со стороны ВСУ, в результате атак оказались ранены 10 мирных жителей. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков 7 августа.

    Около часа дня стало известно о пострадавшем при обстреле села Ясные Зори в Белгородском районе. В результате атаки ВСУ мужчина получил осколочное ранение в ногу, его госпитализировали.

    Позднее под обстрел попало село Колотиловка Краснояружского района, ранен один мирный житель. «Женщина с контузией самостоятельно обратилась в районную больницу», — написал губернатор. Сейчас медики оказывают ей необходимое лечение.

    В селе Нежеголь Шебекинского городского округа в результате атаки дрона пострадал мужчина, его доставили в больницу с осколочным ранением спины. В селе Ясные Зори Белгородского района ранена женщина, медики оказали ей помощь на месте.

    Еще шесть мирных жителей пострадали при тройном обстреле ВСУ города Шебекино. «Три человека с различными осколочными ранениями доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ. Ещё двое вызвали скорую помощь сами: у одного мужчины осколочное ранение кисти, у второго — осколочные ранения грудной клетки и плеча», — написал Гладков. Шестой пострадавший получил осколочное ранение руки, медики оказали ему помощь на месте.

    Ранее «Фонтанка» показывала последствия удара двух дронов ВСУ по жилому дому в Шебекино. В результате атаки в доме были повреждены балконы и окна нескольких квартир.

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