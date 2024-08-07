    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, сев

    760мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.16eur93.03

    Дыра вместо стен и черный дым. БПЛА влетел в окно многоквартирного дома в Шебекино

    1729
    2 комментария

    Город Шебекино в Белгородской области утром 7 августа подвергся атакам украинских дронов и обстрелу. Один из беспилотников влетел в окно жилого дома, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

    ПоделитьсяПоделиться

    Многоквартирный дом атаковали два дрона: один врезался в окно квартиры, повредив стекла, второй вызвал пожар в ней же. Сотрудники МЧС потушили возгорание. В результате атаки в доме были повреждены балконы и окна нескольких квартир. Люди, по предварительной информации, не пострадали.

    А спустя часа полтора Гладков сообщил об обстреле Шебекино со стороны ВСУ. В двух многоквартирных домах выбило окна, посекло фасады и балконные плиты. Осколки также повредили коммерческий объект и три легковые машины. Местная администрация проводит подомовой обход. По предварительным данным, среди жителей никто не пострадал.

    Также в результате атаки был поврежден частный дом в селе Новая Таволжанка: ему посекло кровлю и выбило окна.

    Помимо этого, в Шебекинском городском округе продолжают восстанавливать подачу электроэнергии после утреннего аварийного отключения. В семи селах из девяти электроснабжение возобновили. Без света остаются часть Шебекино и села Чураево и Крапивное.

    Фото: Вячеслав Гладков

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Белгородская областьВячеслав ГладковОбстрелАтака беспилотников
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close