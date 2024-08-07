Дыра вместо стен и черный дым. БПЛА влетел в окно многоквартирного дома в Шебекино

Город Шебекино в Белгородской области утром
Многоквартирный дом атаковали два дрона: один врезался в окно квартиры, повредив стекла, второй вызвал пожар в ней же. Сотрудники МЧС потушили возгорание. В результате атаки в доме были повреждены балконы и окна нескольких квартир. Люди, по предварительной информации, не пострадали.
А спустя часа полтора Гладков сообщил об обстреле Шебекино со стороны ВСУ. В двух многоквартирных домах выбило окна, посекло фасады и балконные плиты. Осколки также повредили коммерческий объект и три легковые машины. Местная администрация проводит подомовой обход. По предварительным данным, среди жителей никто не пострадал.
Также в результате атаки был поврежден частный дом в селе Новая Таволжанка: ему посекло кровлю и выбило окна.
Помимо этого, в Шебекинском городском округе продолжают восстанавливать подачу электроэнергии после утреннего аварийного отключения. В семи селах из девяти электроснабжение возобновили. Без света остаются часть Шебекино и села Чураево и Крапивное.