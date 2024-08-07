В Соцфонде рассказали, как и когда будут индексироваться пенсии работающих пенсионеров

Индексация страховых пенсий работающих пенсионеров
Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам, подписанный президентом в июле, вступит в силу
Февральская индексация, учитывающая индекс роста потребительских цен за прошедший год, будет затрагивать пенсию целиком (страховую и фиксированную часть), считая все предыдущие индексации, а апрельская затронет лишь страховую часть пенсии, которая формируется за счет индивидуального пенсионного коэффициента, и будет определяться исходя из роста доходов Соцфонда.
Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам на пленарном заседании ПМЭФ
Уже 26 июня депутаты Госдумы приняли этот законопроект в первом чтении.