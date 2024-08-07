    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, с-в

    760мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.16eur93.03

    В Соцфонде рассказали, как и когда будут индексироваться пенсии работающих пенсионеров

    3191
    2 комментария

    Индексация страховых пенсий работающих пенсионеров с 2025 года будет проводиться ежегодно в феврале и апреле. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба Социального фонда.

    Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам, подписанный президентом в июле, вступит в силу с 1 января 2025 года, и первая индексация состоится уже месяцем позже, с 1 февраля 2025 года. Второй этап повышения запланирован с 1 апреля каждого года.

    Февральская индексация, учитывающая индекс роста потребительских цен за прошедший год, будет затрагивать пенсию целиком (страховую и фиксированную часть), считая все предыдущие индексации, а апрельская затронет лишь страховую часть пенсии, которая формируется за счет индивидуального пенсионного коэффициента, и будет определяться исходя из роста доходов Соцфонда.

    Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам на пленарном заседании ПМЭФ 7 июня. Глава государства отметил, что данная мера коснется миллионов россиян, продолжающих трудовую деятельность после выхода на пенсию. Закрепить индексацию на законодательном уровне президент поручил «Единой России» и правительству.

    Уже 26 июня депутаты Госдумы приняли этот законопроект в первом чтении. 26 июня инициатива была принята Госдумой во втором, а затем в третьем, окончательном чтении. Позже, 3 июля, законопроект одобрил Совет Федерации России.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СоцфондИндексация пенсииРаботающие пенсионерыПутинВыплатыЗакон
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close