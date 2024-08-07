В Соцфонде рассказали, как и когда будут индексироваться пенсии работающих пенсионеров

Индексация страховых пенсий работающих пенсионеров с 2025 года будет проводиться ежегодно в феврале и апреле. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба Социального фонда.



Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам, подписанный президентом в июле, вступит в силу с 1 января 2025 года , и первая индексация состоится уже месяцем позже, с 1 февраля 2025 года . Второй этап повышения запланирован с 1 апреля каждого года.



Февральская индексация, учитывающая индекс роста потребительских цен за прошедший год, будет затрагивать пенсию целиком (страховую и фиксированную часть), считая все предыдущие индексации, а апрельская затронет лишь страховую часть пенсии, которая формируется за счет индивидуального пенсионного коэффициента, и будет определяться исходя из роста доходов Соцфонда.

