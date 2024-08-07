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    Газовщиков, задержанных после обрушения дома в Нижнем Тагиле, отпустили по домам

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    В Свердловской области избрали меры пресечения троим сотрудникам газовой службы, задержанным по уголовному делу о взрыве газа и обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле. Следствие просило их арестовать.

    Двум слесарям Александру Алимову и Александре Ерыкиной и их мастеру Максиму Гривскому Ленинский районный суд Нижнего Тагила избрал домашний арест, сообщает 7 августа E1.RU. Фигуранты являются сотрудниками компании «ГАЗЭКС». 24 июля слесари проверяли оборудование в первом и втором подъездах дома 81 по Сибирской улице, которые 1 августа уничтожило взрывом.

    Следствие считает, что обвиняемые могут воспрепятствовать расследованию и сокрыть доказательства, отметил заместитель прокурора Ленинского района Нижнего Тагила Иван Перегуд. Но суд всем троим назначил более мягкую меру. Под домашним арестом фигуранты пробудут до 1 октября. Им нельзя будет пользоваться интернетом и средствами связи за исключением случаев ЧП или вызова экстренных служб, а также общаться с любыми сторонами дела.

    Будет ли обвинение обжаловать решение суда, пока не известно.

    Напомним, днем 1 августа в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда жилой пятиэтажки. Как установило следствие, произошло скопление газовоздушной смеси, которая воспламенилась. Произошло это вследствие ненадлежащего технического обслуживания оборудования, считает СК. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, задержали троих сотрудников газовой службы.

    В результате обрушения погибли 10 человек, половина из них - дети. Пострадали 26 человек. Поисково-спасательная операция продолжалась до 3 августа, вытащить из-под завалов живыми удалось 15 человек.

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    Свердловская областьНижний ТагилОбрушение домаВзрыв газа
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