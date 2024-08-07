Газовщиков, задержанных после обрушения дома в Нижнем Тагиле, отпустили по домам

В Свердловской области избрали меры пресечения троим сотрудникам газовой службы, задержанным по уголовному делу о взрыве газа и обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле. Следствие просило их арестовать.



Двум слесарям Александру Алимову и Александре Ерыкиной и их мастеру Максиму Гривскому Ленинский районный суд Нижнего Тагила избрал домашний арест, сообщает 7 августа E1.RU. Фигуранты являются сотрудниками компании «ГАЗЭКС». 24 июля слесари проверяли оборудование в первом и втором подъездах дома 81 по Сибирской улице, которые 1 августа уничтожило взрывом.