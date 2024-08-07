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    Власти Нигера заявили о разрыве дипотношений с Украиной

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    Правительство Нигера заявило, что страна разорвет дипломатические отношения с Украиной. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление официального представителя властей республики Амаду Абдрамана 6 августа.

    По его словам, такое решение было принято в связи «с украинской агрессией», в связи с которой страна решила обратиться в совет безопасности ООН.

    До этого дипломатические отношения с Украиной разорвало руководство Мали. Поводом, по словам государства, стала поддержка Киевом африканских террористов.

    ЧВК «Вагнер» 29 июля подтвердила гибель бойцов в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин на границе Мали и Алжира. Там с 22 по 27 июля вагнеровцы воевали с боевиками из «Координационного движения Азавад» (CMA) и запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида в Сахеле»*.

    В воскресенье, 28 июля, Reuters написало, что колонну бойцов ЧВК «Вагнер» разгромили повстанцы из племени туарегов.

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