Власти Нигера заявили о разрыве дипотношений с Украиной

Правительство Нигера заявило, что страна разорвет дипломатические отношения с Украиной. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление официального представителя властей республики Амаду Абдрамана 6 августа.



По его словам, такое решение было принято в связи «с украинской агрессией», в связи с которой страна решила обратиться в совет безопасности ООН.

До этого дипломатические отношения с Украиной разорвало руководство Мали. Поводом, по словам государства, стала поддержка Киевом африканских террористов.



ЧВК «Вагнер» 29 июля подтвердила гибель бойцов в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин на границе Мали и Алжира. Там с 22 по 27 июля вагнеровцы воевали с боевиками из «Координационного движения Азавад» (CMA) и запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида в Сахеле»*.

