Reuters: Колонна ЧВК «Вагнер» разгромлена африканским племенем в Мали. Счет убитых и взятых в плен идет на десятки

Повстанцы из племени туарегов уничтожили колонну бойцов ЧВК «Вагнер», воевавших на стороне правительственных войск Мали, передает Reuters 28 июля.
Бои, в результате которых наемники понесли значительные потери, прошли 25 и 26 июля в городе Тинзауатен, расположенном рядом с алжирской границей. Агентство ссылается на организацию повстанцев «Стратегическая структура для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD), которая заявила, что туареги «разгромили колонну малийской армии и российских наемников» и захватили их бронетехнику.
На снятых повстанцами видеороликах, которые публикуют телеграм-каналы, видны десятки трупов бойцов европейской внешности, сгоревшие военные автомобили и грузовики, а также уничтоженный вертолет Ми-24. Судя по видеороликам, как минимум одного «вагнеровца» туареги взяли в плен. Также телеграм-каналы сообщают, что среди пленных — один из бывших командиров Евгения Пригожина, а в числе погибших — администратор телеграм-канала Grey zone на 550 тысяч подписчиков. Канал не обновлялся с 23 июля.
Опубликованные в телеграм-каналах видеоролики прокомментировал бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.
«Быть воинами — жить вечно. Но жизнь наших ребят из ЧВК «Вагнер» сократилась, их стали убивать чаще без Уткина и Пригожина, — написал он. — На севере Мали сепаратисты из туарегского Азавада уничтожили наших ребят, пытавшихся захватить город Тинзауатин. Такое раньше просто не могло произойти. ЧВК раньше были просто на голову выше африканцев. Теперь нет. Я уже не говорю о том, что раньше ЧВК было прибыльным предприятием, а теперь висит на шее у нашего бюджета».
В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством, а с мая 2022 года по май 2023 года частная военная компания получила 86 миллиардов 262 миллиона рублей из госбюджета. В июле 2023 года телеведущий Дмитрий Киселев в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ЧВК «Вагнер» получила более 858 миллиардов рублей по госконтрактам, еще 845 миллиардов рублей получил принадлежащий основателю «Вагнера» Евгению Пригожину холдинг «Конкорд». Самолет, на борту которого находились Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, разбился под Тверью 23 августа 2023 года.