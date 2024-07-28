Reuters: Колонна ЧВК «Вагнер» разгромлена африканским племенем в Мали. Счет убитых и взятых в плен идет на десятки

Повстанцы из племени туарегов уничтожили колонну бойцов ЧВК «Вагнер», воевавших на стороне правительственных войск Мали, передает Reuters 28 июля. Бои, в результате которых наемники понесли значительные потери, прошли 25 и 26 июля в городе Тинзауатен, расположенном рядом с алжирской границей. Агентство ссылается на организацию повстанцев «Стратегическая структура для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD), которая заявила, что туареги «разгромили колонну малийской армии и российских наемников» и захватили их бронетехнику.

На снятых повстанцами видеороликах, которые публикуют телеграм-каналы, видны десятки трупов бойцов европейской внешности, сгоревшие военные автомобили и грузовики, а также уничтоженный вертолет Ми-24. Судя по видеороликам, как минимум одного «вагнеровца» туареги взяли в плен. Также телеграм-каналы сообщают, что среди пленных — один из бывших командиров Евгения Пригожина, а в числе погибших — администратор телеграм-канала Grey zone на 550 тысяч подписчиков. Канал не обновлялся с 23 июля.

Опубликованные в телеграм-каналах видеоролики прокомментировал бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

«Быть воинами — жить вечно. Но жизнь наших ребят из ЧВК «Вагнер» сократилась, их стали убивать чаще без Уткина и Пригожина, — написал он. — На севере Мали сепаратисты из туарегского Азавада уничтожили наших ребят, пытавшихся захватить город Тинзауатин. Такое раньше просто не могло произойти. ЧВК раньше были просто на голову выше африканцев. Теперь нет. Я уже не говорю о том, что раньше ЧВК было прибыльным предприятием, а теперь висит на шее у нашего бюджета».