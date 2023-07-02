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    Телеведущий Киселев заявил, что ЧВК «Вагнер» по госконтрактам получила под триллион рублей. «Конкорд» — примерно столько же

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    ЧВК «Вагнер» получила более 858 миллиардов рублей по госконтрактам, еще 845 миллиардов рублей получил принадлежащий основателю «Вагнер» Евгению Пригожину холдинг «Конкорд». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил телеведущий Дмитрий Киселев, передает агентство РИА Новости 2 июля.

    Киселев назвал суммы и добавил, что «это не значит, что столько и заработали, но всё же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций».

    Ранее 27 июня президент России Владимир Путин заявил, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством, а с мая 2022 года по май 2023 года частная военная компания получила 86 миллиардов 262 миллиона рублей из госбюджета. Компания «Конкорд», по словам президента, заработала за этот же период 80 миллиардов рублей через «Военторг».

    23 июня Евгений Пригожин заявил, что колонны ЧВК «Вагнер» начали движение на Москву. 24 июня стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и бойцы ЧВК «Вагнер» вернулись в полевые лагеря. В тот же день в Петербурге по нескольким адресам, которые так или иначе связаны с Евгением Пригожиным, прошли обыски. Рядом с двумя отелями на Васильевском острове были обнаружены два микроавтобуса, в них находились в общей сложности порядка 10 миллиардов рублей наличными, золотые слитки и валюта. Пригожину они, скорее всего, не вернутся.

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