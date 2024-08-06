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    У аварийного дома на Большой Зелениной появились подпорки фасада

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    Подпорки фасада установили на аварийном доме 1/44 по Большой Зелениной улице в Петроградском районе Петербурга 6 августа. Частично обрушившееся здание обнесли плотным забором. На месте продолжали работать сотрудники МЧС, Росгвардии и других служб.

    Фото: Сергей Елгазин, «Фонтанка.ру»
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    4 августа жителей дома 1/44 по Большой Зелениной эвакуировали из-за угрозы обрушения, квартал оцепили. В квартирах начали вскрываться полы, жильцы показывали трещины в своих квартирах. Как рассказали «Фонтанке» в администрации Петроградского района, подрядчик Фонда капремонта производил в доме работы, в результате пол отошел от стены. В воскресенье «отслоение» усилилось, труба дымохода провалилась внутрь. В ночь на понедельник очевидцы заметили еще одно обрушение: судя по видео, упали внутренние перекрытия, и к утру стала видна огромная дыра. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. 25 жильцам предоставлены социальные квартиры. «Фонтанка» рассказывала, какие ограничения движения введены в районе места обрушения и как придется объезжать.

    Фото: Сергей Елгазин, «Фонтанка.ру»

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