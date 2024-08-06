В Госдуме снова опровергли информацию о планах по блокировке сервисов Google

Планов по блокировке сервисов Google в России нет. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев.



«Насколько мне известно, такие планы никем из официальных структур — ни Минцифры, ни Роскомнадзором — не озвучивались», — приводит слова Ткачева «Парламентская газета».

