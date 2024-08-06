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    В Госдуме снова опровергли информацию о планах по блокировке сервисов Google

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    Планов по блокировке сервисов Google в России нет. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев.

    «Насколько мне известно, такие планы никем из официальных структур — ни Минцифры, ни Роскомнадзором — не озвучивались», — приводит слова Ткачева «Парламентская газета».

    Проблемы в работе YouTube, принадлежащего компании Google, в России начали замечать 1 августа. Как рассказывала «Фонтанка» со ссылкой на данные сервиса Downradar, ситуация обострилась в ночь с 1 на 2 августа. У пользователей перестали грузиться трансляции, упало качество звука.

    О том, что скорость YouTube в России будет падать, депутат Госдумы Александр Хинштейн напоминал 1 августа. Ситуация связана с тем, что иностранная компания из-за санкций в отношении РФ не вкладывается в обслуживание инфраструктуры хостинга. Также Хинштейн добавил, что будущее YouTube в России в руках Google.

    В компании же заявляли, что перебои в работе YouTube на территории России не связаны с техническими сбоями или проблемами в работе оборудования на стороне владельца. При этом отечественные политики обеспокоены сбоями в работе сервиса и перспективой его блокировки.

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