«У пользователей есть выбор». Хинштейн вновь призвал переходить на отечественные платформы из-за замедления YouTube

Видеохостинг YouTube на текущей неделе стал работать медленнее. Ухудшение качества заметили во всех регионах России, но больше всего — в Москве и Петербурге. Выход из этой ситуации озвучил глава IT-комитета Александр Хинштейн, призвав россиян переходить на отечественные платформы RuTube и VK Видео. Об этом 1 августа он заявил на пресс-конференции в ТАСС по итогам весенней сессии Госдумы РФ.



«Есть RuTube, есть VK Видео. Конечно, есть споры об их конкурентоспособности, но в этой ситуации у руководства этих платформ нет другого пути, кроме как сделать их конкурентными. У пользователей есть выбор, где смотреть ролики», — сказал Хинштейн.