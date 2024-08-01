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    «У пользователей есть выбор». Хинштейн вновь призвал переходить на отечественные платформы из-за замедления YouTube

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    Видеохостинг YouTube на текущей неделе стал работать медленнее. Ухудшение качества заметили во всех регионах России, но больше всего — в Москве и Петербурге. Выход из этой ситуации озвучил глава IT-комитета Александр Хинштейн, призвав россиян переходить на отечественные платформы RuTube и VK Видео. Об этом 1 августа он заявил на пресс-конференции в ТАСС по итогам весенней сессии Госдумы РФ.

    «Есть RuTube, есть VK Видео. Конечно, есть споры об их конкурентоспособности, но в этой ситуации у руководства этих платформ нет другого пути, кроме как сделать их конкурентными. У пользователей есть выбор, где смотреть ролики», — сказал Хинштейн.

    Председатель IT-комитета напомнил, что к концу текущей недели скорость загрузки на площадке упадет до 70%, и сказал, что из-за санкций платформа перестала вкладываться в обслуживание инфраструктуры, а 80% русскоязычного контента хранится на серверах в России. Судьба YouTube в его руках, резюмировал Хинштейн.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о массовых сбоях в работе видеохостинга в России. В ночь на четверг, 1 августа, качество звука и скорость загрузки роликов сильно снизилось. Заметнее всего — в Москве и Петербурге.

    Также в сети ходят слухи о предстоящей блокировке видеохостинга, которая должна случиться уже этой осенью. В МИД призвали россиян активно осваивать RuTube.

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