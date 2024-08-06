«Это грустно, но это необходимо». Девушка, осадившая нетрезвого кавалера «двоечкой», рассказала и показала, как постоять за себя

Вечером 5 августа неподалеку от «Газпром Арены» прошла открытая тренировка по женской самообороне. Подраться — кто с тенью, кто — с воображаемым обидчиком — собрались несколько десятков девушек. В том числе — и благодаря небезызвестному тренеру.

«Если драка неизбежна, бить надо первой», — кричат хором и женщины в возрасте, и еще совсем юные девочки. Разминка, уже через полчаса — отработка первых ударов. На свежем воздухе — почти синхронные «двоечки». Свое желание провести жаркий вечер понедельника за тренировкой по женской самообороне петербурженки объясняют по-разному. Выплеснуть энергию после работы, потренироваться или выучить пару приемов — «на всякий случай».





Виктория, одна из участниц, признается, что занимается единоборствами уже несколько лет и отрабатывать приемы ей довелось, увы, не только в спортивном зале. «Сейчас это уже пройденный этап, поэтому говорю с улыбкой», — уточняет она. «Это необходимость наша», — метко характеризует приемы одна из самых активных.



Собрали у «Зенита» девушек «Новые люди» — мастер-класс по самообороне организовали в рамках проекта «Бить надо первой». Подтянулись на занятие во многом ради тренера — 21-летняя Алиса Иринина заочно завоевала доверие петербурженок еще в конце июля. Тогда в сети завирусилось видео, на котором хрупкая девушка в белом платье отправила навязчивого поклонника в нокаут у одного из баров на Литейном. Кавалеру тогда сильно не повезло: Алиса — бронзовая призерка мира по MMA. Так что нетрезвые подкаты ее нисколько не смутили — вполне категоричный ответ мужчина получил в лицо и по лицу.



Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Алиса Иринина родом из Старого Оскола в Белгородской области. Спортом занимается с детства, отучилась девушка в БелГУ на физкультурном факультете. В 2017 году завоевала Кубок России по ушу-саньда. Сам ролик Алиса комментировать наотрез отказалась — мол, вы сами все видели. Зато девушка рассказала, как на нее повлияла обрушившаяся популярность и как давать отпор, если от случайного кавалера нет отбоя:



«Фонтанка.ру»

— Почему решили провести тренировку в таком формате: самооборона, бесплатно, для всех желающих? Появился спрос, когда ролик разошелся в сети?

— Просто когда люди увидели видео, они сами проявили желание позаниматься. Девчонки писали: мы бы хотели потренироваться, чему-то научиться. И действительно: пришло много людей, девочкам понравилось. Надеюсь, они продолжат заниматься.



— Как вы начали заниматься единоборствами?

— Не знаю, как-то само в детстве пошло. Это было абсолютно спонтанно. В школе просто раздавали рекламные флаеры. Мама говорит: «Пойдешь?». Я спросила: «А что там делать?» — «А там драться». О, классно, пойдем. И все. С 8 лет я занималась беспрерывно до 19, а потом на какой-то момент остановились занятия. Были обстоятельства тяжелые, сейчас — стабилизируется. Сейчас я восстанавливаюсь, хочу тренироваться и тренировать.



— А чем занимаетесь помимо тренировок?

— Сейчас я работаю менеджером по продажам. Из-за того, что приходится много работать, — переезд, самостоятельная жизнь — тяжело совмещать с тренировками. Когда не успеваю в зал, я занимаюсь вечером дома. Хоть какая-то физическая активность должна присутствовать. Хотелось бы заниматься чаще, но если и моя работа будет напрямую связана со спортом, то вообще…

— А часто ли приходилось применять знакомые по тренировкам приемы на практике?

— Не часто. Это же зависит от того, в каких компаниях вы находитесь, от образа жизни. Я как-то нигде особенно не была: тренировка, дом, школа.



— Но подруг наверняка «готовили»? Просили вас показать пару приемов?

— Подругу — да. Ей было и интересно, и по приколу. И сейчас она [хвастается]: «Я умею, меня Алиса научила». Подругам правда интересно, это еще со школы пошло.



— Ну и без персональных тренировок с вами подругам точно не страшно по вечерам домой возвращаться. Как за каменной стеной.

— Может быть, да.

— Как-то повлияла на вашу жизнь популярность в сети? Как это было: ложитесь спать, а на утро видите себя во всех телеграм-каналах?

— Я как жила, так и живу. Просто общаюсь с бо́льшим количеством людей. Да, открылись какие-то новые предложения, новые пути. Пока не знаю, как поступить. Я знаю, чего хочу, но [решить], как именно это реализовать — не так просто. Ну и упала на меня ответственность — теперь нужно думать, что говоришь, потому что люди следят за твоей жизнью. Начинают подписываться, писать.



— На вашем опыте в том числе, почему женщине особенно важно уметь за себя постоять? И почему растет интерес к самообороне?

— Как оказалось, не всегда [в критической ситуации] может быть рядом мужчина или хотя бы прохожий. Парни могут стоять и даже не вмешиваться, думать: «Ну, супруг». Но кем бы ни был мужчина, который делает то, чего вы не хотите, — все равно девушка нуждается в защите и помощи. Чтобы парень хотя бы спросил, все ли в порядке. Но такого сейчас не встретишь, поэтому девушке приходится уметь самой за себя постоять, самой защищаться. Это грустно, но это необходимо.

— Если все-таки будете и дальше тренировать, то остановитесь на самообороне для женщин?



— Я хотела бы тренировать женщин и очень хотела бы — детей. Я думаю, с пяти лет можно отдавать уже ребенка [на тренировки]. И именно дети пяти-шести, семи-восьми лет — мне очень нравится с ними возиться. Очень нравится в игровой форме им что-то объяснять. Закладывать ребенку характер спортом — это супер.

