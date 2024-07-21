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    В нокаут «двоечкой». Петербурженка показала, как отвечать назойливым кавалерам

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    Вечером 20 июля возле одного из баров на Литейном проспекте девушка ответила слишком настойчивому поклоннику ударом по лицу. Элегантная «двоечка» попала в кадр камеры видеонаблюдения.

    На видео мужчина разговаривает с девушкой, по-видимому, агрессивно, один из свидетелей пытается отвести его в сторону. Тогда на назойливый подкат девушка отвечает категоричным отказом и бьет мужчину прямо по лицу. Кавалер улетел в нокаут и снес ограждение, а девушка в легком белом платье и на каблуках отходит в сторону.

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    21-летняя девушка, которая постояла за себя, а наутро стала звездой интернета, — финалистка чемпионата мира по КЭМПО ММА. В 2020 году она заняла на соревнованиях третье место, а в 2017 году завоевала кубок России по ушу-саньда.

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