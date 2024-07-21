В нокаут «двоечкой». Петербурженка показала, как отвечать назойливым кавалерам

Вечером 20 июля возле одного из баров на Литейном проспекте девушка ответила слишком настойчивому поклоннику ударом по лицу. Элегантная «двоечка» попала в кадр камеры видеонаблюдения.



На видео мужчина разговаривает с девушкой, по-видимому, агрессивно, один из свидетелей пытается отвести его в сторону. Тогда на назойливый подкат девушка отвечает категоричным отказом и бьет мужчину прямо по лицу. Кавалер улетел в нокаут и снес ограждение, а девушка в легком белом платье и на каблуках отходит в сторону.