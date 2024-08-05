«Эпоха лидерства Вашингтона прошла». Президент Ирана встретился с Шойгу и рассказал о поддержке со стороны России

Эпоха лидерства Вашингтона на мировой арене прошла. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу, которая прошла 5 августа в Тегеране, передает новостное агентство IRNA.
«Россия находится в числе стран, поддерживающих иранскую нацию в тяжелые времена», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Также, по словам Пезешкиана, Россия является стратегическим партнером исламской республики и развитие отношений с ней — один из приоритетов внешней политики Ирана. Президент подчеркнул, что общая позиция России и Ирана по многополярному миру приведет к укреплению глобальной стабильности и призвал ускорить реализацию соглашений, заключенных между странами.
Кроме того, Шойгу и Пезешкиан обсудили ситуацию в секторе Газа. Иранский лидер раскритиковал страны Запада, в частности США, которые заявляют о поддержке прав человека, но на деле замалчивают преступления Израиля.
Ранее секретарь Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что удар Ирана по Израилю может произойти «в ближайшие 24 часа, то есть в этот понедельник». До этого в иранском парламенте пригрозили убить израильского лидера Биньямина Нетаньяху в ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
28 июля верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подписал указ об утверждении избранного президента Масуда Пезешкиана в должности.
Пезешкиан, экс-министр здравоохранения и экс-депутат парламента страны, принадлежащий к крылу умеренных реформистов, обошел главного соперника консерватора Саида Джалили и победил на досрочных президентских выборах во втором туре 6 июля.