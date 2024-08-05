Удар Ирана по Израилю случится в понедельник, считают в США. Ночью ВВС еврейского государства били по объектам в Ливане

Секретарь Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что удар Ирана по Израилю может произойти «в ближайшие 24 часа , то есть в этот понедельник». Об этом 5 августа сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

По словам Блинкена, США прилагают все усилия, чтобы снизить уровень эскалации, оказывая дипломатическое давление на Иран и «Хезболлу», а также на руководство Израиля с целью предотвратить ответную атаку. Госсекретарь добавил, что смягчение последствий возможной атаки станет лучшим способом избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Чиновник добавил, что до убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в США полагали, что Израиль был готов к заключению перемирия с сектором Газа.