Удар Ирана по Израилю случится в понедельник, считают в США. Ночью ВВС еврейского государства били по объектам в Ливане

Секретарь Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что удар Ирана по Израилю может произойти «в ближайшие
По словам Блинкена, США прилагают все усилия, чтобы снизить уровень эскалации, оказывая дипломатическое давление на Иран и «Хезболлу», а также на руководство Израиля с целью предотвратить ответную атаку. Госсекретарь добавил, что смягчение последствий возможной атаки станет лучшим способом избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Чиновник добавил, что до убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в США полагали, что Израиль был готов к заключению перемирия с сектором Газа.
В иранском парламенте в ответ на убийство Хании
Минувшей ночью ВВС Армии обороны Израиля ударили по военным объектам «Хезболлах» на юге Ливана. Среди них были склады с оружием, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства. Удары пришлись по районам Шебаа и Рачайя Аль-Фухар на юге Ливана. Кроме того, вооруженные формирования шиитской милиции «Хезболлах» минувшей ночью ударили по командному пункту Армии обороны Израиля на границе с Ливаном в районе поселения Айелет-ха-Шахар. Ранены двое израильских военнослужащих.
Также оборонное ведомство Израиля нанесло удар по жилому дому в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа. По информации издания WAFA, погибли два человека.
Как рассказывала «Фонтанка», ночью 4 августа со стороны Ливана по Израилю было выпущено около
Обострение конфликта между Ираном и Израилем произошло после убийства Хании, в дом которого прилетел снаряд малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов. В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) произошедшее назвали «террористической операцией» и пообещали отомстить «в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом».