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    Володин поблагодарил Путина за «закон Путина»

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    Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам в Госдуме назвали «законом Путина». Об этом на встрече президента РФ с главами Совета Федерации и Государственной думы 5 августа заявил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин.

    «Мы законодательную инициативу, несмотря на то, что вы предложили внести депутатам, назвали «закон Путина» и считаем, что это достижение всей страны, — то, что вы нашли решение в этой непростой ситуации — проиндексировать пенсии работающим пенсионерам», — сказал Путину Володин.

    Председатель Госдумы отметил, что эта мера позволит сохранить множество людей в профессиях, и поблагодарил президента за решение. При этом он добавил, что принять его было непросто в условиях, «когда надо деньги тратить на оборону» и другие первоочередные вопросы.

    Напомним, вернуть с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам Путин предложил, выступая на ПМЭФ 7 июня. С инициативой выступила петербургский соцработник Ирина Леонидовна Андрюнина, идею которой главе государства передал губернатор Александр Беглов.

    Уже 25 июня законопроект приняли в первом чтении, а 26-го — во втором и третьем. В начале июля его подписал президент. Закон вступит в силу с 1 января.

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    Вячеслав ВолодинВладимир ПутинИндексация пенсий
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