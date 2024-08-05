Володин поблагодарил Путина за «закон Путина»

Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам в Госдуме назвали «законом Путина». Об этом на встрече президента РФ с главами Совета Федерации и Государственной думы 5 августа заявил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин.



«Мы законодательную инициативу, несмотря на то, что вы предложили внести депутатам, назвали «закон Путина» и считаем, что это достижение всей страны, — то, что вы нашли решение в этой непростой ситуации — проиндексировать пенсии работающим пенсионерам», — сказал Путину Володин.

Председатель Госдумы отметил, что эта мера позволит сохранить множество людей в профессиях, и поблагодарил президента за решение. При этом он добавил, что принять его было непросто в условиях, «когда надо деньги тратить на оборону» и другие первоочередные вопросы.