Звезды «Аббатства Даунтон» и «Эйфории» снялись в фильме ужасов, показанном на Берлинале

8 августа в прокат выходит фильм ужасов немецкого режиссера Тильмана Зингера «Кукушка». По сюжету, 17-летняя Гретхен переезжает из США вместе с отцом в их новый дом на курорте в немецких Альпах. Девушка скорбит о недавно умершей матери и чувствует отчужденность от новой семьи отца. Она мечтает покинуть семью и вернуться домой в Америку. Внезапно ее начинают преследовать жуткие звуки и кровавые видения. Гретхен узнает ужасную тайну о своей семье…
В роли Гретхен в фильме снялась актриса Хантер Шефер, лучше всего известная по роли Джулс в культовом сериале «Эйфория». Ей составили компанию Дэн Стивенс, сыгравший Мэттью Кроули в «Аббатстве Даунтон», Джессика Хенвик, снимавшаяся в «Игре престолов», и Мартон Чокаш, звезда «Властелина колец» и «Царства небесного».
Мировая премьера картины состоялась 16 февраля этого года на 74-м Берлинском международном кинофестивале.
Критики назвали фильм «рогом изобилия ужасных сцен» и в то же время фильмом о семейных отношениях, которые помогают преодолеть ужас жизни. На кинопортале Rotten Tomatoes «Кукушка» получила оценку 77%.
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Матвей Пирогов