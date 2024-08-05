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    Проспект Юрия Гагарина ночью залило горячей водой

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    Проспект Юрия Гагарина в ночь на понедельник, 5 августа, залил кипяток. У дома 38/1 прорвало трубу, причина потопа — в ненадежном участке тепловой сети, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

    читатель «Фонтанки»

    По словам читателей «Фонтанки», трубу с горячей водой прорвало накануне около 22 часов, местные жители оперативно обратились в аварийную службу.

    По данным «Теплосети», прорыв не сказался на обеспечении жителей горячей водой. Опасный участок оперативно огородили и начали подготовительные работы для замены ненадежного участка.

    В прошлом месяце крупный потоп из-за прорыва трубы случился на Пражской улице. Вода залила проезжую часть на самой Пражской и частично — въезд во дворы.

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