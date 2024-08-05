Проспект Юрия Гагарина ночью залило горячей водой

Проспект Юрия Гагарина в ночь на понедельник, 5 августа, залил кипяток. У дома 38/1 прорвало трубу, причина потопа — в ненадежном участке тепловой сети, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
читатель «Фонтанки»
По словам читателей «Фонтанки», трубу с горячей водой прорвало накануне около
По данным «Теплосети», прорыв не сказался на обеспечении жителей горячей водой. Опасный участок оперативно огородили и начали подготовительные работы для замены ненадежного участка.
В прошлом месяце крупный потоп из-за прорыва трубы случился на Пражской улице. Вода залила проезжую часть на самой Пражской и частично — въезд во дворы.