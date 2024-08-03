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    Почтовые ящики Mail.ru недоступны в десктопной версии

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    Сбой в работе почтового сервиса Mail.ru произошел вечером 3 августа. При открытии папки «входящие» или «написать письмо» страница оказывается недоступна.


    В сбое убедилась «Фонтанка» на примерах разных ящиков и браузеров. «Сайт e.mail.ru пока не может обработать этот запрос», — сказано на странице с ошибкой. Под VPN сервис также не доступен. При этом в мобильном приложении все функции работают.

    Сервис по отслеживанию технических сбоев DownDetector зафиксировал почти 500 жалоб за последний час из как минимум 16 регионов.

    Ранее с такой же проблемой столкнулись пользователи YouTube — в десктопной версии видео не грузятся. О том, что с сервис будут «замедлять» предупреждал депутат Хинштейн. В корпорации Google опровергли информацию о том, что сбои в работе YouTube являются следствием технических сбоев или проблем с их оборудованием.

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