Почтовые ящики Mail.ru недоступны в десктопной версии

Сбой в работе почтового сервиса Mail.ru произошел вечером 3 августа. При открытии папки «входящие» или «написать письмо» страница оказывается недоступна.



В сбое убедилась «Фонтанка» на примерах разных ящиков и браузеров. «Сайт e.mail.ru пока не может обработать этот запрос», — сказано на странице с ошибкой. Под VPN сервис также не доступен. При этом в мобильном приложении все функции работают.



Сервис по отслеживанию технических сбоев DownDetector зафиксировал почти 500 жалоб за последний час из как минимум 16 регионов.



Ранее с такой же проблемой столкнулись пользователи YouTube — в десктопной версии видео не грузятся. О том, что с сервис будут «замедлять» предупреждал депутат Хинштейн. В корпорации Google опровергли информацию о том, что сбои в работе YouTube являются следствием технических сбоев или проблем с их оборудованием.

