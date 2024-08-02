Утро на Наличной началось с затопленной дороги, а округу заволокло паром

Коммунальная авария ограничила движение транспорта на Васильевском острове в Петербурге утром 2 августа. Кадрами незапланированной утренней «парилки» делятся в соцсетях местные жители.
Около 4 часов утра на углу Наличной улицы и улицы Беринга проезжая часть оказалась залита водой и скрыта густым паром, рассказал в группе «Живем на Васильевском» очевидец Ник. На месте к тому времени уже были сотрудники аварийной службы, а машина ДПС со включенными мигалками перекрывала проезд и предупреждала водителей.
Как рассказали в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в ходе подготовки сетей к новому отопительному сезону был выявлен дефект на Наличной улице, 38, корпус 2. Сейчас сотрудники компании откачивают воду с проезжей части — на это время движение транспорта по Наличной между улицами Беринга и Нахимова будет ограничено по одной полосе. Аварийный участок огорожен, ведется подготовка к ремонту. Работы планируют завершить в течение дня.
В компании напоминают, что о любых признаках повреждения коммуникаций нужно сообщать в городской мониторинговый центр по телефонам «004» или «112» с мобильного. Кроме того, нельзя приближаться к местам вытекания воды или пытаться пройти и проехать по залитым территориям — это опасно для жизни. Если в зоне разлива оказался автомобиль, не подходите к нему — ущерб застрахован.