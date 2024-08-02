В отношении 18-летней активистки Дарьи Козыревой возбудили еще одно дело о дискредитации ВС РФ

Очередное уголовное дело возбуждено в Петербурге в отношении 18-летней активистки Дарьи Козыревой. Об этом «Фонтанке» стало известно 2 августа. В основу производства легла опубликованная, но ныне удаленная с YouTube видеозапись, в которой девушка якобы публично дискредитирует армию России.



Минувшей зимой в отношении Козыревой было возбуждено дело по той же статье, но за плакат на памятнике украинскому поэту Тарасу Шевченко. Петроградский суд заключил активистку под стражу. До этого Дарья испортила надписями символ побратимства Петербурга и Мариуполя, установленный на Дворцовой площади.

