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    Катер с пьяным капитаном не давал пройти каравану судов у Дворцовой набережной

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    Сотрудники транспортной полиции помешали маленькому катеру преградить путь каравану судов на Неве в центре Петербурга. На борту катера было четверо пассажиров и пьяный капитан, сообщает 1 августа пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западу.

    Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

    Катер с нетрезвым водителем мешал проходу других судов напротив Дворцовой набережной. Нарушителей увидели полицейские, патрулирующие акваторию. Сотрудники правоохранительных органов попросили освободить путь, но капитан никак не отреагировал. После чего полиция на транспорте решила проводить маломер к пристани Государственной инспекции по маломерным судам. Сообщается, что капитан вел себя неадекватно при проверке документов. Кроме того, в его крови нашли алкоголь.

    «В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В дальнейшем материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — сообщили в пресс-службе УТ по Северо-Западу.

    Ранее «Фонтанка» рассказала и показала, что катер взял на таран пришвартованное судно на Фонтанке. Участники аварии были трезвы.

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