Прокуратура утвердила обвинение в отношении Блиновской о неуплате 906 млн рублей налогов

Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении «королевы марафонов» Елены Блиновской. Ее вместе с мужем следствие считает виновными в неуплате налогов на сумму более чем 906 миллионов рублей. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба ведомства.
По версии следствия, Блиновская вместе с супругом Алексеем с 2019 по 2021 год распределила доходы от бизнеса по разным счетам подконтрольных компаний и ИП. Заработав как индивидуальный предприниматель более 150 миллионов рублей, она лишилась возможности пользоваться упрощенной системой налогообложения. В налоговые органы же она подала заведомо ложные сведения и не заплатила более 906,6 миллиона рублей.
Кроме того, Блиновские легализовали более 716 миллионов рублей доходов, скрытых от налоговой. Также «королева марафонов» втайне от руководства двух юрлиц переводила деньги с их счетов.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о сути дела в отношении Блиновской. Ее обвиняют в нарушении трех статей УК РФ. Опрошены более 200 свидетелей, проведено более 20 обысков. Дело в отношении супруга «королевы марафонов» вывели в отдельное производство.