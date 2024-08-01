Прокуратура утвердила обвинение в отношении Блиновской о неуплате 906 млн рублей налогов

Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении «королевы марафонов» Елены Блиновской. Ее вместе с мужем следствие считает виновными в неуплате налогов на сумму более чем 906 миллионов рублей. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба ведомства.



По версии следствия, Блиновская вместе с супругом Алексеем с 2019 по 2021 год распределила доходы от бизнеса по разным счетам подконтрольных компаний и ИП. Заработав как индивидуальный предприниматель более 150 миллионов рублей, она лишилась возможности пользоваться упрощенной системой налогообложения. В налоговые органы же она подала заведомо ложные сведения и не заплатила более 906,6 миллиона рублей.