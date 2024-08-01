    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    750мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd86.11eur93.51

    Прокуратура утвердила обвинение в отношении Блиновской о неуплате 906 млн рублей налогов

    1461
    4 комментария

    Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении «королевы марафонов» Елены Блиновской. Ее вместе с мужем следствие считает виновными в неуплате налогов на сумму более чем 906 миллионов рублей. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба ведомства.

    По версии следствия, Блиновская вместе с супругом Алексеем с 2019 по 2021 год распределила доходы от бизнеса по разным счетам подконтрольных компаний и ИП. Заработав как индивидуальный предприниматель более 150 миллионов рублей, она лишилась возможности пользоваться упрощенной системой налогообложения. В налоговые органы же она подала заведомо ложные сведения и не заплатила более 906,6 миллиона рублей.

    Кроме того, Блиновские легализовали более 716 миллионов рублей доходов, скрытых от налоговой. Также «королева марафонов» втайне от руководства двух юрлиц переводила деньги с их счетов.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о сути дела в отношении Блиновской. Ее обвиняют в нарушении трех статей УК РФ. Опрошены более 200 свидетелей, проведено более 20 обысков. Дело в отношении супруга «королевы марафонов» вывели в отдельное производство.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Елена Блиновская
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close