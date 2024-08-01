МЧС: число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле увеличилось

Число пострадавших в результате взрыва газа и обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле увеличилось. Об этом в 14:57
По уточненной информации, пострадали 1
Всего из-под завалов, по сведениям главы города Владислава Пинаева, спасли
МЧС России
Ранее сообщалось, что в результате ЧП погиб один человек, а под завалами находятся еще восемь человек. Впоследствии в экстренных службах изменили и эту информацию: по обновленным сведениям, число людей, которые могут находиться под завалами, увеличилось вдвое.
Напомним, днем 1 августа в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме на Сибирской улице. Обрушилось два подъезда. Жителей остальных подъездов и соседних домов эвакуировали. На месте разбирают завалы и ищут оказавшихся под ними людей. Возбуждено уголовное дело.