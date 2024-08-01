    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    750мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd86.11eur93.51

    МЧС: число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле увеличилось

    2275
    обсудить

    Число пострадавших в результате взрыва газа и обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле увеличилось. Об этом в 14:57 1 августа сообщает МЧС РФ.

    По уточненной информации, пострадали 12 человек, шесть из которых — дети. В поисково-спасательных работах задействованы более 450 специалистов и 75 единиц техники.

    Всего из-под завалов, по сведениям главы города Владислава Пинаева, спасли 11 человек. МЧС показало видео спасения ребенка из-под завалов пятиэтажки.

    МЧС России

    Ранее сообщалось, что в результате ЧП погиб один человек, а под завалами находятся еще восемь человек. Впоследствии в экстренных службах изменили и эту информацию: по обновленным сведениям, число людей, которые могут находиться под завалами, увеличилось вдвое.

    Напомним, днем 1 августа в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме на Сибирской улице. Обрушилось два подъезда. Жителей остальных подъездов и соседних домов эвакуировали. На месте разбирают завалы и ищут оказавшихся под ними людей. Возбуждено уголовное дело.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МЧСОбрушение домаВзрыв газаНижний Тагил
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close