МЧС: число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле увеличилось

Число пострадавших в результате взрыва газа и обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле увеличилось. Об этом в 14:57 1 августа сообщает МЧС РФ.

По уточненной информации, пострадали 1 2 человек , шесть из которых — дети. В поисково-спасательных работах задействованы более 450 специалистов и 75 единиц техники.