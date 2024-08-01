Один человек погиб при обрушении дома в Нижнем Тагиле

В результате взрыва газа и обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле погиб один человек. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает E1.RU.



Под завалами, по информации издания, находятся еще восемь человек. Ранее сотрудники МЧС вытащили из-под обломков здания ребенка. Кадры спасения опубликовало МЧС России. Час спустя спасли еще одного выжившего.