Один человек погиб при обрушении дома в Нижнем Тагиле

МЧС России
В результате взрыва газа и обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле погиб один человек. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает E1.RU.
Под завалами, по информации издания, находятся еще восемь человек. Ранее сотрудники МЧС вытащили из-под обломков здания ребенка. Кадры спасения опубликовало МЧС России. Час спустя спасли еще одного выжившего.
Всего, по данным МЧС на 13:53 мск, пострадали десять человек, пятеро из них — дети.
Разбор завалов продолжается. На месте работают 170 спасателей и 45 единиц техники, прибыли аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области и специалисты Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Напомним, днем 1 августа в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме на Сибирской улице. Обрушилось два подъезда. Жителей остальных подъездов и соседних домов эвакуировали. На месте разбирают завалы и ищут оказавшихся под ними людей. Возбуждено уголовное дело.